El peso alcanzó un máximo de 19.85 por dólar, casi tres pesos por encima del mínimo de 16.89 registrado en septiembre. Esta semana el movimiento de nuestra moneda fue más abrupto y se explica por los datos económicos publicados en Estados Unidos y México, y por las expectativas que se desprenden de ellos.

La economía estadounidense sorprendió al alza, pues la segunda estimación del PIB del tercer trimestre del 2026 mostró un crecimiento anualizado de 4.3 por ciento. Al interior, el consumo avanzó 4.2 por ciento, la inversión fija 16.1 por ciento, siendo la demanda interna lo que la Reserva Federal observa para calibrar su restricción. Por su parte, la inflación del gasto en consumo personal de octubre (PCE), lectura preferida de la Fed, subió 3.8 por ciento anual y su componente subyacente 3.3 por ciento. La combinación de una actividad fuerte y una inflación alejada del objetivo del banco central, apunta a la necesidad de restringir más las condiciones monetarias en ese país.

Los mercados descuentan con un 99.5 por ciento de probabilidad un alza de 25 puntos base en la reunión de diciembre, por lo que la decisión ya está incorporada en los precios. Sin embargo, lo relevante para el peso será la trayectoria que se anticipe después de esa decisión, pues una economía con esta demanda y una inflación subyacente que se resiste a bajar, dará a la Fed pocas razones para suavizar su guía prospectiva durante el 2027.

En México, la primera quincena de noviembre tiene claroscuros. La inflación general se ubicó en 3.96 por ciento anual, impulsada en más de la mitad por la electricidad y los agropecuarios. La subyacente cayó 0.10 por ciento quincenal, su primera baja desde noviembre del 2024, apoyada en las mercancías no alimenticias por la temporada promocional del Buen Fin, cuyos descuentos podrían revertirse en las siguientes quincenas, y se moderó a 3.68 por ciento anual, su menor nivel desde marzo del 2025. Sin embargo, los servicios se ubican en 4.17 por ciento, mostrando un avance muy modesto. En el 2027 el camino está plagado de riesgos, por lo que considero que el camino desinflacionario enfrentará varios obstáculos.

Con la tasa de fondeo de Banxico en 6.25 por ciento y el rango de la Fed entre 3.75 y 4.00 por ciento, el diferencial se ubica en 237.5 puntos base, un mínimo histórico. A ello se suma la elevada volatilidad de las últimas semanas, que ha amplificado los movimientos de nuestra moneda y encarece mantener posiciones a favor del peso, pues el rendimiento por tener pesos se acumula poco a poco, mientras que las pérdidas cambiarias pueden concentrarse en unas cuantas sesiones. Si la Fed subiera 25 puntos base con Banxico en pausa, la brecha bajaría a 212.5 puntos base, y a 187.5 si fueran dos alzas.

La corrección de la bolsa estadounidense, ligada a las dudas sobre las valuaciones tecnológicas y el gasto en inteligencia artificial, llevó el índice de volatilidad VIX por encima de 30 puntos, mientras el dólar avanzó cerca de 2 por ciento en el último mes. Ese indicador, conocido como volatilidad implícita, mide cuánto espera que se mueva en los próximos 30 días, y se calcula a partir de lo que pagan los inversionistas por protegerse de caídas. Es decir, funciona como un termómetro del nerviosismo, pues sube cuando asegurar un portafolio se encarece, y un nivel superior a 30, frente a un promedio histórico cercano a 20, anticipa mayor volatilidad.

La aversión al riesgo añade una capa adicional, ya que nuestra moneda suele considerarse como un activo de riesgo. Cuando los inversionistas buscan refugio en el dólar y en los bonos del Tesoro, el peso, siendo de las monedas emergentes con mayor operatividad y liquidez, suele venderse primero y pierde valor con mayor velocidad, aun sin que cambie la situación económica de México.

Considero que mientras la Fed conserve un sesgo restrictivo y persista la aversión al riesgo, nuestra moneda seguirá expuesta a nuevas depreciaciones, porque el menor diferencial y una volatilidad implícita elevada le quitan al peso el atractivo que antes sustentaba sus posiciones y facilitaban esos movimientos.