Miedo, euforia y fundamentales en la IA

El nuevo equilibrio en ambas cámaras del Congreso estadounidense despertó el temor a una supervisión más estricta de los centros de datos y a un posible cambio estructural en el sector de inteligencia artificial.

El resultado electoral se sumó a inquietudes que ya se discutían en torno a la sostenibilidad del gasto. Los resultados corporativos del tercer trimestre mostraron que la inversión en infraestructura (capex) ya rebasa la generación de efectivo. Alphabet reportó un flujo libre negativo de 9.1 mil millones de dólares, Meta de 2.1 mil millones y Amazon acumula 42.4 mil millones negativos en doce meses. Solamente Microsoft reportó un flujo positivo de 18.6 mil millones, y cubrió su inversión con operaciones, tal y como lo hacían las cuatro hace un año.

Como resultado, ahora las empresas deben financiarse con deuda o capital en un entorno de tasas cada vez más elevadas. Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle han colocado 326 mil millones de dólares en lo que va del año, el triple que en el 2025, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubica en 5.1 por ciento, unos 80 puntos base por encima de hace un año. Con una tasa de descuento así, el valor presente de los flujos futuros se reduce, y cada trimestre de retraso en el retorno de esas inversiones significa un menor atractivo, pues las valuaciones se encarecen.

La presión sobre el flujo de efectivo pone a las hiperescaladoras (hyperscalers) ante un dilema. En teoría, deberían reducir su capex para cuidar su posición financiera. Sin embargo, ninguna quiere ser la primera en recortar, pues perdería capacidad y participación de mercado frente a sus competidores. Es un dilema del prisionero, ya que cuando todas siguen invirtiendo el resultado colectivo es un flujo libre negativo y una mayor dependencia del mercado de capitales, y ninguna espera gastar menos en el 2027.

A estos factores se suma, más recientemente, la renuncia de Jensen Huang, el CEO de Nvidia, tras un escándalo personal. A pesar de que este evento no altera por sí mismo la demanda de cómputo, añade una capa adicional de incertidumbre, pues no se conoce la capacidad del siguiente directivo de concretar, ejecutar y diseñar los planes para la empresa más importante para el sector de tecnología y de inteligencia artificial a nivel global.

Tras la caída en los mercados, surge la duda de si se trata de un ajuste de precio o de un cambio estructural. Me parece que la preocupación no es que la IA deje de utilizarse, pues la demanda seguirá creciendo, sino si la enorme inversión en infraestructura generará retornos suficientes en el plazo que esperan los inversionistas. Se estima que las seis grandes hiperescaladoras necesitarán ingresos acumulados por 1.42 billones de dólares entre el 2028 y el 2030, es decir, alrededor de 500 mil millones de dólares anuales, para alcanzar un retorno sobre el capital invertido (ROIC) cercano a 15 por ciento sobre el gasto previsto para el 2026 y el 2027.

El encarecimiento del crédito será el factor toral que determinará a los ganadores y perdedores del ecosistema. Si el retorno de la inversión se retrasa, algunos participantes terminarán financiándose a tasas más altas y ciertos proyectos dejarán de ofrecer los rendimientos planeados. La diferencia estará en los fundamentales, pues las compañías con balances sólidos, flujos de efectivo diversificados y amplio acceso al mercado de capitales serán más defensivas, mientras que las más apalancadas enfrentarán costos crecientes e ingresos futuros inciertos.

Aún es pronto para definir si estamos ante un ajuste de precio o un cambio de tendencia, y la respuesta medular será el tiempo que tarde la inversión en generar retornos. Habrá oportunidades, y como dice Warren Buffett: “be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful”. Sin embargo, habrá que distinguir si la caída refleja el miedo del mercado o un deterioro en los fundamentales de las empresas que han llevado a los índices estadounidenses a sus máximos.