(Video) Así se ve el incendio en una fábrica de plásticos en Xochimilco; 50 personas fueron evacuadas

Con pipas de agua de la alcaldía Xochimilco y de la CDMX continúan las labores para sofocar el incendio. (SGIRPC y alcaldía Xochimilco)

Un incendio en una fábrica de plásticos inició durante la madrugada de este jueves 22 de enero en la alcaldía Xochimilco, de la Ciudad de México.

El siniestro ocurrió en la Avenida Guadalupe I. Ramírez y Avenida 20 de Noviembre, colonia La Noria, donde alrededor de 50 personas fueron desalojadas de la zona como medida de prevención.

Los equipos de emergencia de la CDMX ya trabajan en la zona para combatir el fuego, por lo que hicieron un llamado a la población a evitar el área afectada.

Dicha emergencia sucedió alrededor de las 6:30 horas y más tarde, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llegó a la fábrica para coordinador los trabajos de los equipos de emergencia.

¿Qué sabemos del incendio en una fábrica de la alcaldía Xochimilco?

Para controlar el incendio, se habilitó una garza para abastecer las pipas de agua que ayudan a sofocar el fuego.

Usuarios en redes sociales compartieron fotos y videos de la enorme columna de humo negro provocada por las llamas en la fábrica de plásticos.

Mientras continúen las labores de atención, las autoridades hicieron un llamado a la población para no acercarse a la zona e incluso se desplegó un operativo especial para permitir el paso de los vehículos de emergencia.

“Se continúa los trabajos de sofocación del fuego. Al momento no se tiene reporte de personas afectadas”, dijo Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC.

La titular de la dependencia, agregó que se registra aproximadamente un 70 por ciento de avance en los trabajos de sofocación.

“Mantenemos estrecha coordinación con todos los equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México, para concluir lo más pronto posible con el incendio”, apuntó la secretaria.

En tanto, la alcaldía Xochimilco agregó que el Tren Ligero opera con normalidad tras haber suspendido el servicio durante unos minutos en atención al incendio.