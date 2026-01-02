Hoy No Circula para este sábado 3 de enero: ¿Qué autos deben quedarse en casa?

Las autoridades ambientales han reiterado que reducir el uso del vehículo particular es una de las medidas más efectivas para disminuir emisiones durante periodos críticos. (Foto: Especial)

No estrenes multa. El primer fin de semana de 2026 llega con restricciones a la circulación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este sábado 3 de enero, el programa Hoy No Circula aplicará de manera diferenciada según el tipo de holograma, el último dígito de la placa y el origen del vehículo, de acuerdo con el calendario oficial vigente.

La medida cobra especial relevancia tras el deterioro de la calidad del aire en la CDMX registrado desde el arranque del año.

El pasado 1 de enero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó una contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 en el Valle de México, lo que elevó la atención pública sobre las restricciones a la movilidad.

Aunque el calendario del Hoy No Circula es independiente de la contingencia, ambos instrumentos forman parte de la estrategia para reducir emisiones contaminantes y proteger la salud de la población durante episodios de mala calidad del aire.

Por ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar con anticipación si su vehículo puede circular este sábado, especialmente en un contexto de alta concentración de contaminantes.

¿Qué autos no circulan este sábado 3 de enero?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula correspondiente al 3 de enero, la restricción aplica de la siguiente manera:

Vehículos con holograma 1

No circulan los autos con holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9). El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

Vehículos con holograma 2

Los automóviles con holograma 2 no circulan sin importar el último dígito de la placa. La restricción también aplica de 5:00 a 22:00 horas.

Vehículos foráneos

Los vehículos foráneos tienen prohibida la circulación sin excepción entre 5:00 y 11:00 horas, según lo indica el calendario oficial.

Calendario del Hoy No Circula

2026 arranca con contingencia ambiental

El 1 de enero se registraron concentraciones elevadas de partículas PM2.5, asociadas al uso de pirotecnia, quema de materiales y condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades ambientales han reiterado que reducir el uso del vehículo particular es una de las medidas más efectivas para disminuir emisiones durante periodos críticos, especialmente en invierno, cuando la inversión térmica dificulta la dispersión de contaminantes.

La contingencia ambiental se suspendió luego de que se reportó una calidad del aire aceptable durante la tarde y noche del jueves.