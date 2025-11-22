Toma precauciones: ¿Por qué cerrarán los carriles centrales en Circuito Interior esta noche?

El Metro realizará maniobras estructurales en Oceanía, lo que obligará al cierre nocturno de Circuito Interior rumbo a La Raza; habilitan rutas alternas. (Cuartoscuro)

Si vas a conducir por Circuito Interior este fin de semana, tómalo en cuenta, pues los carriles centrales de esta importante vialidad estarán cerrados por varias horas.

Detrás de las modificaciones viales están los trabajos que se realizarán en la vía de enlace de la estación Oceanía del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Se llevará a cabo el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado que comunica a estación Oceanía de la Línea B, con la misma estación de la Línea 5”, informó.

¿A partir de qué hora estarán cerrados los carriles centrales de Circuito Interior?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los trabajos se realizarán entre el enlace de la Línea B y Línea 5, y se extenderán desde la noche de este sábado 22 hasta la madrugada del domingo 23.

La circulación se modificará a partir de las 23:00 horas del sábado hasta las 6:00 horas del domingo. Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana colocarán señalizaciones para advertir sobre el corte a la circulación.

¿Dónde estará cerrado el paso en los carriles del Circuito Interior?

La intersección del Metro se encuentra a la altura del cruce entre Circuito Interior y avenida Oceanía, y se verá afectada la circulación con dirección a La Raza.

En un comunicado, el Metro señaló que las modificaciones se realizarán a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Quienes circulen en este sentido podrán tomar avenida 608 para reincorporarse al distribuidor vial a la altura del Metro Deportivo Oceanía. Después, podrán volver a los carriles laterales para reincorporarse al Circuito Interior.

Las alternativas para los conductores serán circular sobre Eje 3 Norte, avenida 602, Anillo Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza y Eje 3 Oriente.

“El Metro y la SSC hacen un llamado a conducir con precaución, anticipar los tiempos de traslado y atender las indicaciones oficiales para evitar incidentes en la zona”, apuntó.

La circulación podría volver a la normalidad antes de la hora señalada si los trabajos lo permiten.