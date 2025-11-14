Buen fin y sin multas: Así queda el Hoy no Circula en CDMX para el sábado 15 de noviembre

Sábado de pago de quincena y de Buen Fin 2025. Si vas a aprovechar tu descanso para salir de paseo, de compras o te toca trabajar, revisa el Hoy no Circula sabatino para este 15 de noviembre antes de sacar las llaves de tu coche.
Los automóviles con holograma de verificación vehicular 1 o 2 y que tengan la terminación de placas 1, 3, 5, 7 o 9 deberán quedarse en casa este sábado 15 de noviembre de 2025, de acuerdo con el programa.
Esta medida se debe a la operación del programa Hoy No Circula, en municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
¿Qué autos sí circulan este sábado 15 de noviembre de 2025?
Como cada sábado, no todos los autos tienen ‘prohibido’ salir. Estos son los autos que sí pueden circular el 15 de noviembre:
- Autos eléctricos e híbridos o los vehículos que cuenten con matrícula ecológica u holograma “EXENTO”.
- Todos los vehículos que porten el holograma “00” o “0”.
- Vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa que cuenten con credencial vigente, así como ambulancias.
- Vehículos de transporte escolar y de personal, así como los que están destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios con holograma de verificación vigente.
- Autos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula.
- Todos los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses o camiones) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
- Todas las motocicletas o los autos que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente.
- Todos los autos que tengan engomado de cualquier color que no correspondan a los vehículos restringidos con terminación 1, 3, 5, 7 o 9.