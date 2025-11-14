Buen fin y sin multas: Así queda el Hoy no Circula en CDMX para el sábado 15 de noviembre

Sábado de pago de quincena y de Buen Fin 2025. Si vas a aprovechar tu descanso para salir de paseo, de compras o te toca trabajar, revisa el Hoy no Circula sabatino para este 15 de noviembre antes de sacar las llaves de tu coche.

Los automóviles con holograma de verificación vehicular 1 o 2 y que tengan la terminación de placas 1, 3, 5, 7 o 9 deberán quedarse en casa este sábado 15 de noviembre de 2025, de acuerdo con el programa.

Esta medida se debe a la operación del programa Hoy No Circula, en municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Estos son los autos que no circulan este sábado 1 de noviembre. (Sedema)

¿Qué autos sí circulan este sábado 15 de noviembre de 2025?

Como cada sábado, no todos los autos tienen ‘prohibido’ salir. Estos son los autos que sí pueden circular el 15 de noviembre: