Déjalo descansar: Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 9 de septiembre

El programa Hoy No Circula se llevará a cabo sin inconvenientes este martes 9 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México y en los municipios que la rodean en el Estado de México.

Esta restricción, efectiva de 05:00 a 22:00 horas, tiene como propósito disminuir la contaminación del aire y optimizar la calidad ambiental en la metrópoli del Valle de México. Se recomienda a los conductores chequear la elegibilidad de sus vehículos para evitar sanciones.

¿Qué autos NO circulan este martes 9 de septiembre?

Los vehículos con engomado rosa y con terminación de placa 7 y 8 deberán permanecer inactivos durante el día, lo que implica un descanso obligatorio. Esta regla se aplica a los autos que tengan hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) subraya que los autos foráneos que cumplan con estas características tampoco tienen permitido circular en las vías reguladas. La única excepción a esta normativa la constituyen los vehículos que posean hologramas 00 y 0, que están autorizados a circular todos los días de la semana.

Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, los conductores pueden verificar la condición de sus unidades a través del sitio web oficial o la aplicación móvil de la CAMe.

Hoy No Circula

¿En qué horarios aplica el Hoy No Circula?

Esta normativa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios aledaños en el Estado de México. La restricción comienza en las primeras horas del día y se extiende hasta la noche, lo que permite un control efectivo del tráfico urbano.

¿En qué municipios del Edomex se aplica el HNC?

Los municipios del Estado de México que se ven afectados por esta restricción incluyen: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Asimismo, también se aplica en Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. La medida afecta igualmente a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estos municipios conforman el área metropolitana, en la cual las autoridades realizan una vigilancia constante para asegurar el cumplimiento de la normativa.

¿Cuál es la multa por incumplimiento del Hoy No Circula?

Los conductores que no respeten el Hoy No Circula enfrentarán una sanción económica que puede llegar hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Con un valor actual de 113.14 pesos por UMA, esto se traduce en una multa de hasta 3 mil 394.20 pesos.

Además, si se incurre en esta infracción, el auto será trasladado al corralón, lo que implica que el propietario también deberá asumir los gastos adicionales de remolque y almacenamiento.

Para realizar el pago de la multa, los implicados deben imprimir su boleta desde la Secretaría de Finanzas y seguir con el procedimiento adecuado. El abono se puede hacer en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los vehículos permanecerán en retención hasta que se complete el pago correspondiente.

¿Sabes qué engomado y qué placa tienen restricciones normales?

El calendario semanal establece las restricciones vehiculares según el color del engomado y el último número de la placa. Los martes, se prohíbe circular a los vehículos con engomado rosa y terminación 7 y 8, los miércoles a los que tienen engomado rojo y finales 3 y 4, mientras que los jueves a los de engomado verde y finales 1 y 2.

Los viernes le toca el descanso a los autos con engomado azul y finales en 9 o 0. Finalmente, los lunes también hay restricciones para los vehiculos con engomado amarillo terminando en 5 y 6.

Esta normativa está vigente en un horario específico, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Los domingos, todos los vehículos tienen libertad de circulación, salvo en situaciones de contingencia ambiental extraordinaria.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Hologramas exentos y permisos especiales, ¿qué vehículos quedan excluidos?

Los vehículos 100% eléctricos y aquellos híbridos sin emisiones contaminantes, así como los de matrícula de auto antiguo, motocicletas y cortejos fúnebres, cuentan de manera automática con un holograma exento, lo que les permite circular todos los días de la semana. Esta medida representa un esfuerzo hacia una movilidad sustentable en la zona metropolitana.

La CAMe también contempla casos especiales a través de permisos. Los dueños de vehículos que transporten personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular sin restricciones, siempre que presenten la documentación médica correspondiente.

Los servicios de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, están exentos de manera permanente. También los vehículos escolares gozan de permisos especiales durante el calendario escolar.

Un pase turístico permite a los visitantes foráneos circular por un período de hasta 14 días consecutivos, mediante un trámite online a través del sitio oficial.

Limitaciones para vehículos foráneos

Los vehículos con placas de otras entidades enfrentan restricciones específicas de circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta limitación está vigente de lunes a viernes entre las 5:00 y las 11:00 horas, en función del último dígito de la placa.

Durante los sábados, estas unidades no podrán circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin distinción de terminación. Esta medida busca supervisar el flujo vehicular proveniente de otras áreas.

Los propietarios de autos con motores foráneos que estén en la ZMVM más de dos días deben verificar sus vehículos. Las unidades que vienen de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetas a las mismas normativas que los autos locales, debido a su inclusión en la Megalópolis.

Verificación vehicular y clasificaciones de hologramas

Cada Constancia de verificación que reciben los automóviles indica las posibilidades de circulación del vehículo. Durante 2025, el holograma doble cero permite una circulación diaria durante dos años, mientras que el holograma cero 0 ofrece esta libertad por seis meses.

Para mantener una supervisión efectiva de las emisiones contaminantes, el holograma uno limita la circulación a un día entre semana y a dos sábados del mes para los números nones y pares, respectivamente. En condiciones más restrictivas, el holograma dos impide la circulación un día laborable y en todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México deben verificar según el color de su engomado y las veces que sean requeridas durante cada semestre. Esta regulación permite una distribución ordenada en los centros de verificación autorizados, facilitando un servicio más eficiente para la ciudadanía.

Medidas en caso de contingencia ambiental (Doble Hoy No Circula) ¿A qué vehículos afecta?

Cuando se registran episodios de mala calidad del aire, la CAMe activa restricciones adicionales con el objetivo de salvaguardar la salud pública. Esta activación se lleva a cabo si los niveles de ozono superan los 150 puntos IMECA.

El Doble Hoy No Circula se implementa de manera automática, duplicando las restricciones de circulación, lo cual incluye también a determinados vehículos con holograma 0.

Las autoridades establecen límites para industrias y actividades al aire libre, restringiendo el uso de solventes, pinturas y combustibles que generan contaminación. Asimismo, se prohíbe la circulación de vehículos de carga entre 6:00 y 10:00 horas, salvo aquellos que participan en programas de autorregulación.

Consulta el estado del programa y calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe proporciona información actualizada minuto a minuto sobre el estado del programa. Los conductores pueden acceder a través de www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o utilizando las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

Este portal permite verificar restricciones según la placa, explorar mapas interactivos de las áreas reguladas y recibir notificaciones sobre cualquier cambio en el programa. La información es refrescada cada 60 minutos.

Además, los usuarios tienen la opción de activar alertas personalizadas mediante WhatsApp, enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio está disponible las 24 horas y ofrece información sobre posibles modificaciones en el programa.