Fuerte incendio consume dos bodegas en la GAM; no se reportan heridos

Un incendio consumió dos bodegas que contenían hule espuma y derivados, según las autoridades capitalinas. (Crédito: @OVIALCDMX / @JefeVulcanoCova)

Un fuerte incendio consumió dos bodegas localizadas en la calle Oriente 171, colonia Ampliación San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Pasadas las 7:00 horas de este viernes 22 de agosto, se informó que los servicios de emergencia se dirigían al lugar para realizar labores de contención ante la posibilidad de que el fuego se propagara a otras bodegas cercanas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al sitio para controlar las llamas y evitar una tragedia mayor. Hasta el momento, se desconoce el origen del incendio.

Algunos vecinos grabaron en video la gran columna de humo que se elevó desde el interior de las bodegas. Aparentemente, la situación no requirió desalojos.

¿Qué había en las bodegas que se incendiaron en la GAM?

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Cuerpo de Bomberos de la capital, indicó que el incendio ocurrió en un área de 300 metros cuadrados.

Dentro de las bodegas, según Pérez Cova, se almacenaba hule espuma y productos derivados, materiales altamente inflamables que pudieron favorecer la expansión del fuego.

Cerca de las 8:00 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos logró sofocar las llamas. Como saldo preliminar, no se reportan personas heridas ni daños en los inmuebles aledaños.

“Informo que atendimos incendio en dos bodegas de hule espuma y derivados, de aproximadamente 300 m², ubicadas en calle Oriente 171, colonia Ampliación San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Al momento, el fuego quedó extinguido sin que se registraran heridos ni afectaciones a inmuebles vecinos”, escribió el director general del Cuerpo de Bomberos.

Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, no emitió ningún posicionamiento sobre los hechos registrados esta mañana. Las autoridades tampoco ofrecieron declaraciones adicionales.

Al lugar arribaron elementos de la policía capitalina para acordonar la zona y permitir los trabajos de los cuerpos de emergencia.

Incendio en Día Nacional del Bombero

Este 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero, una fecha que marca la fundación del primer cuerpo de bomberos en México, establecido en el puerto de Veracruz en 1873.

Desde entonces, los bomberos evolucionaron y se convirtieron en pilares esenciales de la seguridad pública.

En muchas ciudades de México, el Día Nacional del Bombero se celebra con diversas actividades que incluyen ceremonias, desfiles y reconocimientos. Además, se rinde homenaje a los bomberos caídos, resaltando los valores que impulsan a esta noble institución.