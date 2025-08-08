‘Sobrevive a la gran ciudad’ este viernes: Sigue el reporte vial de la CDMX EN VIVO

¿Listo para el fin de semana? Antes tendrás que superar el tráfico de la Ciudad de México, que amanece este viernes luego de las fuertes lluvias que dejaron inundaciones y desborde de canales de aguas negras el jueves 7 de agosto.

A pesar de que se esperan manifestaciones y tráfico, la buena noticia es que a partir del próximo lunes operarán todas las líneas del Cablebús tras los cierres por revisión, además de que cada vez falta menos para que terminen las labores de remodelación del Tren Ligero.

Si quieres estar al pendiente de las movilizaciones para este viernes 8 de agosto, sigue la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como el reporte vial en El Financiero:

Calles cerradas en CDMX hoy

El caos en la Ciudad de México está a la orden del día, más si es viernes, así que toma precauciones porque estas son algunas de las calles cerradas por manifestaciones, lluvia u obras:

Movilización de servicios de emergencia por percance vehicular en Calzada de Guadalupe a la altura de calle Schumann.

Cierre de circulación en Franz Hals desde Cda. Frans Hals hasta Benvenuto Cellini.

Continúa la reducción de carriles por obras de mantenimiento en Calz. Ermita Iztapalapa entre Av. Miguel Hidalgo y Ignacio Manuel Altamirano al Oriente.

Reducción de carriles por obras en Anillo Periférico hacia el Norte desde calle Rembrandt hasta Calle 11 de Abril.

Actualiza esta página a lo largo del día para obtener novedades sobre los cierres viales en la Ciudad de México.

¿Cómo opera el transporte público en CDMX?

Luego de que las lluvias complicaran transportes como el Metro o el Metrobús, para este viernes todos abren operando con normalidad.

Sin embargo, si quieres conocer su estado de servicio en tiempo real, da clic en el texto azul de cada uno:

¿Va a llover en CDMX este viernes 8 de agosto?

Aunque la tormenta tropical Ivo ya se alejó al norte del país, se espera que las lluvias en la Ciudad de México sean de entre 25 y 50 milímetros este viernes.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que las lluvias serán debido a la inestabilidad de la atmósfera, así como el ingreso de humedad de las costas.

Además, considera que para este viernes se espera un ambiente templado a cálido al mediodía, así como nublado y lluvioso durante la tarde, con temperaturas mínimas de 12 a 14 grados y máximas de 24 a 26 grados con probabilidad de granizo.

¿Cómo queda el Hoy No Circula?

Si sales en auto, considera que el Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México y el Estado de México este viernes para estos vehículos: