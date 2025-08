Haz tu agosto sin pagar multas: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes

La policía de tránsito podría multarte si no cumples con el Hoy No Circula.

Termina la semana, pero eso no te salva del Hoy No Circula, que aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este viernes 1 de agosto.

Si sales en auto, considera que el Hoy No Circula aplica para los autos particulares con engomado azul y terminaciones de placas 9 y 0 tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Recuerda que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, por lo que si incumples con la medida en ese horario te sancionarán con una multa.

¿Hay doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este viernes 1 de agosto?

No. Según las autoridades, no se aplicará el Doble Hoy No Circula, ya que la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha decretado la contingencia ambiental en el Valle de México.

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México, la inestabilidad de la atmósfera y las lluvias contribuyen a que no se registre mala calidad del aire, ya que no hay concentración de contaminantes.

Esto beneficia la circulación de autos en la capital del país.

¿Qué autos sí circulan en CDMX y Edomex?

Los autos para los que no aplica el Hoy No Circula este 1 de agosto son: