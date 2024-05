Manuel Velasco promete concierto gratuito de Anahí... si Morena gana en Azcapotzalco

¿Eres fan de la musica pop? Esto te interesará, Manuel Velasco, coordinador de Alianzas de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, prometió que la cantante Anahí ofrecerá un concierto gratuito en la Ciudad de México.

Pero dicho concierto se realizará únicamente en caso de que la candidata de Morena para la alcaldía de Azcapotzalco, Nancy Núñez, obtenga la victoria en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Ahorita que venía yo caminando (…) me mandaron a saludar a mi esposa y me dijeron que por qué no la invitaba. La verdad no se me ocurrió, pero me dijo Nancy: yo la invito”, dijo Velasco durante un mitin en la alcaldía Azcapotzalco.

“Entonces va a regresar (Anahí) con Nancy, va a venir con Nancy, porque la queremos mucho, es nuestra amiga”, agregó.

En el mismo mitin, el político Manuel Velasco adelantó que si la candidata Nancy Núñez logra ganar las elecciones también llevarán al cantante Julión Álvarez para que ofrezca un espectáculo musical en dicha alcaldía.

“Otros me dijeron que cómo estaba mi paisano Julion, y yo voy a hablar con Nancy para que después de que gane veamos que venga aquí Julión, también”, mencionó.

Es decir que los conciertos gratuitos de Anahí y de Julión Álvarez no estarían totalmente garantizados, ya que dependerá de los resultados que obtenga la candidata Nuñez en las elecciones del próximo 2 de junio. Tampoco se sabe la fecha y el lugar en que se realizará dicho espectáculo.

El líder del Partido Verde garantizó que Nancy Núñez mantiene una estrecha relación con la candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, y la candidata para jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Va a ser la mejor alcaldesa de Azcapotzalco, porque es muy querida y muy amiga de la futura presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum y de nuestra querida Clara Brugada, futura jefa de Gobierno en la CDMX”, finalizó.

¿Por qué Anahí se ausentó 11 años de los escenarios?

La cantante Anahí reveló la razón por la que se ausentó de los escenarios durante 11 años.

“He tenido una carrera muy larga, empecé a trabajar desde los dos años de edad (...) Hubo cosas que no fueron tan bonitas y me hicieron pensar en tomarme un descanso”, dijo la cantante en una entrevista para el programa de televisión Hoy, realizada en octubre de 2021.

La famosa artista mexicana indicó que dicha decisión también estuvo relacionada con la llegada de sus hijos, debido a que en aquel entonces pretendía darles toda la atención necesaria.

Para 2019, la cantante Anahí anunció su regreso a la vida pública, pero no en los escenarios sino con un podcast llamado ‘Están ahí’, al lado de su hermana Marichelo.

Posteriormente, en 2020 Anahí se reunió con los RBD, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, dieron el concierto virtual ‘Ser o parecer’ y apenas en el 2023 concluyó una exitosa gira con la banda.

Además, durante la última década también se ha dedicado al modelaje y en su página ‘An by Anahí’ ofrece consejos sobre los temas de fitness, yoga y nutrición.