Metro de CDMX ‘va a paso lento’: ¿Qué líneas son las más saturadas este viernes?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México reportaron este viernes, 3 de mayo un lento avance en la Línea 8 así como una alta afluencia de pasajeros en la Línea 4 y Línea 12; sin embargo, destacaron un buen avance en la Línea B.

A través de redes sociales, pasajeros señalaron retrasos de más de 5 minutos por cada estación en la Línea 8 que va de Constitución de 1917 a Garibaldi.

“Línea 8 sus “5 minutos” no sirven de nada cuando en realidad no es así, ya tenemos más tiempo en Constitución y no avanza, al menos avisen o hagan algo por una vez”, dijo un usuario en X, antes Twitter.

Mientras que en la Línea 4 y 12 del Metro de la capital del país los transeuntes informaron sobre una alta afluencia de pasajeros, por lo que pidieron a las autoridades del STC el envío de vagones vacios para agilizar el avance.

“Línea 4, cuándo van a meter más trenes, ya se satura un buen y por favor, prendan los ventiladores en esa línea, es un jodido calor el que se siente”, comentó otro pasajero en redes sociales.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) el avance de trenes en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A y B tienen un tiempo máximo de hasta hasta 6 minutos; no obstante, se recomienda a los pajeros tomar precauciones y contemplar rutas alternas para llegar con tiempo a sus destinos.

Pasajeros reportan fallas de escaleras eléctricas y basura dentro de los vagones

Otra de las quejas fueron la fallas de las escaleras eléctricas del Metro de varias estaciones en diferentes Líneas, así como la basura que se econtraba al interior de los vagones.

“Me tarde 15 minutos del rosario, a polanco, lastima que me tardo 25 en subir los 9 pisos que hay que subir caminando, con todo y discapacidad motriz en ambas rodillas. Ya que no pueden prender o arreglar las malditas escaleras. !!! Hay mucha gente de la 3a edad y con discapacidad”, acusó un pasajero del STC.

Por lo que, el Metro CDMX respodió que la opración de los equipos electromecánicos en operación es del 96%, aunque, destacó que un 4% restante se encuentra en labores de conservación.

“La disponibilidad de los equipos electromecánicos en operación es del 96%, mientras que el 4% restante se encuentra en labores de conservación, la escalera eléctrica de Polanco de Línea 7 se encuentra en la lista de los equipos que serán sustituidos. El Metro trabaja en la accesibilidad de las estaciones de la red”, puntualizó.

Además otro pasajero reporto basura dentro de los vagones a primeras horas de haber iniciado las operaciones del Metro.