Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué carros no salen el jueves 7 de marzo?

Otro día más de contingencia ambiental en CDMX y Edomex. La contaminación y la mala calidad del aire nuevamente ocasionaron la activación del Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que quiere decir que, para este jueves 7 de marzo, algunos autos deberán quedarse en casa.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental, luego de registrar una concentración máxima de ozono de 163 ppb en la estación de monitoreo Atizapán, en el Estado de México. De manera, que se implementan las restricciones vehiculares como parte del protocolo.

📢#ComunicadoCAMe | 15:00h

Se activa Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM (CDMX y Edomex) para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

Más info en https://t.co/Fcg2lYYgOc pic.twitter.com/9B66GUzFYA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 6, 2024

¿A qué hora empieza la contingencia ambiental y qué autos no podrán circular este jueves 7 de marzo?

El Doble Hoy No Circula aplicará en las 16 alcaldías de CDMX y en todos los municipios del Estado de México. Para mañana jueves, los siguientes vehículos deberán suspender su circulación en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3 ,5, 7 y 9 .

, cuyo último dígito numérico sea . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0 , engomado verde , terminación de placa 1 y 2.

, , Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON .

. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00″, “0″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Autoridades reportan mala calidad del aire en el Valle de México. (Aire CDMX)

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Te recomendamos no ‘pasarte de vivo’ si no te toca circular este jueves 7 de marzo, pues en caso de no acatar estas restricciones, podrías hacerte acreedor a una multa superior a los 2 mil o 3 mil pesos.

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamente de Tránsito, las multas por violar esta medida van de las 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2024 es de 108.57 pesos.

De manera que para 2024, las multas por no cumplir el Hoy No Circular quedarían de este modo: