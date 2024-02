Caen trabajadores de estructura del Tren Interurbano: Esta fue la falla que provocó la tragedia

Horas después del incidente en el Tren Interurbano que dio como saldo una persona muerta y otra herida, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer los motivos de los hechos y aseguró que se debió a una “falla”.

Dos trabajadores en las obras del Tren Interurbano cayeron desde una plataforma de 15 metros la tarde de este jueves 15 de febrero. Sus compañeros de inmediato llamaron a los servicios de emergencia y lograron que una de las víctimas de la caída fuera llevada al hospital de urgencia; sin embargo, la otra murió antes de que se pudiera intervenir para salvarla.

Las autoridades descartaron cualquier desplome de la infraestructura de la obra; sin embargo, la falla si ocurrió por errores en cuanto al tema de seguridad, tal como reclamó la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, quien responsabilizó al gobierno de la Ciudad de México por la tragedia.

“la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en alturas en la norma. ¿Qué quiere decir? que los trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Insisto, negligencia que cobra vidas, y estas vidas son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y de la empresa ‘patito’”, dijo Lía Limón, quien además denunció que los policias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no la dejaron pasar al lugar de los hechos y agredieron a golpes a su equipo.

¿Por qué cayeron los trabajadores de la estructura en el Tren Interurbano?

La SICT confirmó que la caída de los trabajadores del Tren Interurbano se debió “al presentarse una falla en los soportes de la cimbra en el puente atirantado”.

Esto quiere decir que si bien la tragedia no fue por un desplome, sí falló el soporte que aguantaba a los trabajadores. Además, no se ha aclarado si las víctimas contaban con otras medidas de seguridad como arnés, tal como denunció Lía Limón.

Tanto la SICT como ICA e Idinsa ya trabajan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades tras el accidente. Además, se informó que los trabajadores de Tren Interurbano contaban con seguro médico.

Con información de Aldo Munguía.