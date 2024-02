Tren Interurbano: Caen dos trabajadores de estructura de 15 metros; uno de ellos murió

Un nuevo accidente ocurrió en las labores de construcción del Tren Interurbano en la Ciudad de México la tarde de este jueves 15 de febrero, cuando dos hombres que trabajaban en la obra cayeron de una estructura de entre 10 y 15 metros mientras hacían labores de soldadura.

Los hechos ocurrieron a la altura de La Casa del Agrónomo, en Vasco de Quiroga, alcaldía Álvaro Obregón. Y de acuerdo con los reportes iniciales, uno de ellos murió mientras que el otro fue hospitalizado luego del llamado a los servicios de emergencia.

Por el momento se desconocen las razones por las que cayeron los trabajadores o si se incumplió con algún protocolo de seguridad.

De acuerdo con Foro TV, los demás trabajadores de la obra revisaron de inmediato a los que cayeron de la estructura y se movilizaron para llamar a cuerpos de emergencia. Ahí se confirmó que uno de ellos había muerto y el otro presentaba lesiones graves.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Bomberos participan en el peritaje de la zona, por lo que se encuentra acordonado el lugar.

El accidente no afectó la circulación de vehículos, pues los hechos ocurrieron en un espacio que estaba cerrado para las labores de construcción del Tren Interurbano en la zona de Santa Fe, que forma parte del segundo tramo de la obra y que conectará con Lerma, en el Estado de México.

Oposición acusa al Gobierno de la CDMX por caída de trabajadores del Tren Interurbano

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, envió su pésame a los familiares de la víctima, y dijo que este accidente en el Tren Interurbano ocurrió debido a que “la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en alturas en la norma. ¿Qué quiere decir? que los trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Insisto, negligencia que cobra vidas, y estas vidas son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y de la empresa ‘patito’”.

Además, el líder nacional del PRI, el diputado Alejandro ‘Alito’ Moreno, dijo que “la tragedia es el sello de este gobierno, son incapaces de hacer algo bien. México está harto de la ineptitud de Morena, de su ineficiencia y de su incapacidad que cobra vidas inocentes.”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, no se ha pronunciado sobre el accidente en el Tren Interurbano públicamente.

El accidente ocurre casi un mes después de que colapsara una estructura del Tren Interurbano en la zona de Álvaro Obregón, cuando un bloque de concreto cayó sobre un vehículo y cimbró el piso. Sobre ese hecho no se reportaron heridos ni víctimas.