‘Saldo blanco’: CDMX descarta daños en las 16 alcaldías tras sismo de magnitud 5.7

A pesar de que un sismo de magnitud 5.7 ‘estremeció’ este jueves 7 de diciembre a habitantes de la Ciudad de México y Puebla, Protección Civil capitalina descartó hoy daños en las 16 alcaldías de la metrópoli.

En entrevista para Foro TV, Miriam Urzúa, titular de dicha dependencia, explicó que ya se realizaron las revisiones pertinentes y hasta el momento se descartan daños en infraestructura tras el sismo que sorprendió este día a los habitantes de la capital.

“Ya hicimos la revisión en todas las alcaldías, nos están avisando que no hay una afectación en ninguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México”, expresó.

Incluso, detalló que el aeropuerto de la CDMX (AICM) está funcionando” bien” y se están haciendo revisiones en las escuelas: “Justamente están haciendo revisiones en todos los lugares, pero hasta ahora no tenemos ninguna afectación en ninguna alcaldía y en el momento que lo tengamos vamos a sacar información”.

Por esta razón, pidió a los ‘chilangos’ estar tranquilos porque “es saldo blanco para la Ciudad de México y seguimos haciendo revisión completa”.

La alerta sísmica se activó apenas unos segundos antes del terremoto, ocurrido a las 14:03 horas de este 7 de diciembre. El epicentro del sismo se ubicó a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, en Puebla, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en el que mostró una llamada con Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), quien le informó que están realizando recorridos en los estados.

“Ya se está haciendo el recorrido en la zona cercana a Chiautla. Hasta el momento, señor, no se reportan daños”, dijo la funcionaria.

López Obrador instruyó a Velázquez a estar en comunicación con Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, y con Martí Batres. “De todas maneras, hay que hacer la revisión”, comentó.

Puebla registra saldo blanco tras sismo de 5.7 grados

Sergio Salomón, gobernador de Puebla, detalló que hasta el momento se registra saldo blanco, pese a que el epicentro fue registrado en dicha entidad.

“Saldo blanco, no tenemos ningún reporte de incidencia y el Gobierno federal ha estado muy atento y estamos aquí atentos a esta contingencia. Esperamos que no pase a mayores y no haya réplicas”, añadió.

También pidió a la población conservar la calma y estar atentos a los protocolos de atención.