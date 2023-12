¿Por qué AMLO buscó sacar de la cárcel a Alfredo Jalife? ‘Tenemos que garantizar que no hay censura’

“Tenemos que garantizar que no haya censura”, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador al confirmar la liberación del analista político Alfredo Jalife.

Según contó el mandatario en su ‘mañanera’ de este 7 de diciembre, el Gobierno “estuvo pendiente en la noche” para que el periodista fuera puesto en libertad.

“Esto tiene que ver también con un derecho constitucional, el artículo sexto, con la libertad de las ideas, y eso también nos atañe, si bien no de manera directa, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas”, comentó.

¿Por qué detuvieron a Alfredo Jalife?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó que la detención fue a raíz de una denuncia entablada por Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía y quien fue la coordinadora de la campaña que llevó a López Obrador a la Presidencia en 2018.

“La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano. He tomado decisiones apegadas a derecho. Creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes”, escribió Clouthier en sus redes sociales tras la detención.

La exfuncionaria federal acusó a Jalife de los delitos de difamación y violencia política en su contra. Según la Fiscalía capitalina, el periodista fue apresado alrededor de las 22:00 horas del pasado martes.

Cuando ratificó su denuncia, Clouthier señaló que Jalife la difamó en una serie de entrevistas y mensajes con diferentes medios. Quien fuera diputada federal remarcó que la medida “poner un alto” y mandar un mensaje de alto a la violencia contra las mujeres.

¿Qué dijo Alfredo Jalife sobre Tatiana Clouthier?

El analista político acusó a Tatiana Clouthier de robarse el litio mexicano y la calificó de ser una persona “perdedora”, “ignorante” y “locuaz”.

De hecho, Jalife ‘festejó' la salida de Clouthier de la Secretaria de Economía (que ocurrió en octubre en 2022) al afirmar que su trabajo al frente de la dependencia fue contrario a los intereses de México.

“El señor Jalife mintió asegurando que me robé el Litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses”, detalló en una publicación a través de X.

Sobre las afirmaciones de Jalife, el presidente López Obrador admitió que pueden haber “excesos”, pero eso no justifica que se limite la libertad de prensa a los comunicadores, analistas y periodistas en México.

Como ejemplo, el mandatario puso lo que calificó como “ataques” y noticias falsas publicadas en medios de comunicación y que son expuestas en las ‘mañaneras’ de todos los miércoles en la sección ‘Quién es quién de las mentiras’.

“Ya pasó, cada quien que saque sus conclusiones y yo estimo a los dos: A Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho, y a Jalife también. Espero que me comprendan las partes y pues tenemos que ser respetuosos de las libertades”, agregó.