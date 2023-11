El regreso de Tatiana Clouthier: ¿Qué cargo tiene en el equipo de Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum Pardo presentó a los funcionarios que conforman su equipo de campaña, este lunes 27 de noviembre, el cual incluye a los exaspirantes de la candidatura presidencial, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López, así como a la exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier Carrillo.

Como precandidata a la presidencia de 2024, Sheinbaum nombró a Clouthier como coordinadora de voceros.

“Sumaré con @Claudiashein porque estoy convencida de que la construcción del 2o piso de la transformación es vital para consolidar el cambio que el país requiere. Por las mujeres, por los jóvenes y por las familias mexicanas, vamos por 10 de 10″, escribió Tatiana Clouthier en X.

¿Cuál es el papel de Tatiana Clouthier en la campaña de Sheinbaum y qué hizo en el gobierno de AMLO?

En septiembre pasado, Claudia Sheinbaum había nombrado a Gerardo Fernández Noroña como coordinador de Vocerías; sin embargo, este lunes le dio el cargo de coordinador de enlace territorial y dejó a Tatiana Clouthier en la Vocería.

Ahora, Clouthier Carrillo deberá coordinar a voceras y voceros de la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación, durante la precampaña de Sheinbaum, con miras a las elecciones de 2024.

Tatiana fue secretaria de Economía durante la primera parte del sexenio de AMLO; sin embargo, renunció en octubre de 2022 por ‘diferencias’ con el presidente de la República.

“Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”, leyó la exsecretaria el día de su renuncia.

El pasado 12 de octubre, Clouyhier Carrillo regresó a Palacio Nacional para conversar con el presidente.

“Platicamos como grandes amigos que somos, y como personas que nos queremos, y queremos a la patria”, expresó.