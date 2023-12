Caída Alfredo Jalife: ¿Qué dijo el analista político sobre Tatiana Clouthier?

El analista político, Alfredo Jalife, fue detenido el martes 5 de diciembre, en la Ciudad de México, luego de que Tatiana Clouthier presentara una denuncia en su contra por los delitos de difamación, calumnias y violencia política.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX llevó a cabo la detención de Jalife Rahme, la cual fue solicitada desde Nuevo león, un año después de que Clouthier Carrillo, la actual coordinadora de Vocerías de Claudia Sheinbaum, realizara la denuncia.

Debido a que la denuncia fue presentada en Nuevo León, es posible que Alfredo Jalife sea trasladado a Monterrey para continuar con su proceso jurídico.

¿Qué dijo Alfredo Jalife sobre Tatiana Clouthier?

En 2022, Alfredo Jalife señaló a Tatiana Clouthier de robarse el litio mexicano y calificó a la exsecretaria de Economía como una persona “perdedora”, “ignorante” y “locuaz”.

“El señor Jalife mintió asegurando que me robé el Litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses”, detalló en una publicación a través de X.

Tras la renuncia de Clouthier a la Secretaría de Economía, el analista señaló que era “antimexicana” y celebró su salida de la dependencia.

¿Cuál fue la respuesta de Clouthier frente a los dichos de Jalife?

La extitular de Economía, quien se sumó al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia de México por Morena, señaló que Jalife hizo acusaciones en su contra sin fundamentos, por lo que no podía permitir que continuaran debido a que había gente que “se lo estaba creyendo”.

Este miércoles, Tatiana Clouthier aclaró que fue en 2022 cuando presentó la denuncia en contra de Jalife por difamación y calumnias, luego de consultar su decisión con su esposo y sus abogados.

“La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano... Creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes”, detalló la exfuncionaria.

“Por no robar, no mentir, no traicionar y no someterme a nadie, hoy inventan”, concluyó.