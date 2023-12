Detienen al analista político Alfredo Jalife en CDMX: Está acusado de difamar a Tatiana Clouthier

La Fiscalía General de la Ciudad de México detuvo a Alfredo Jalife-Rahme, analista político y médico mexicano, esto casi un año después de que Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía, lo denunciara por difamación y violencia política en su contra.

“La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años. Nunca he dañado, ni dañaré al Estado Mexicano. He tomado decisiones apegadas a derecho. Creo en el Estado de Derecho y dejo en manos de la justicia las decisiones pertinentes”, escribió Tatiana Clouthier en sus redes sociales tras la detención.

El documento de la Fiscalía capitalina indica que Jalife fue detenido a las 22:30 horas del martes 5 de diciembre sin ningún tipo de lesión física.

Al haber sido denunciado en Nuevo León, es posible que Alfredo Jalife sea trasladado de la Ciudad de México a Monterrey.

Tatiana Clouthier comenzó su denuncia contra Alfredo Jalife el 1 de diciembre del año pasado, misma que ratificó el 16 del mismo mes en la Fiscalía de Nuevo León.

“Es importante recalcar que el señor Jalife ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses diferentes entrevistas, mensajes y diferentes medios para difamarme y agredirme... Me parece que es importante poner un alto porque ninguna mujer tiene que ser agredida políticamente”, dijo Clouthier cuando ratificó su denuncia.

La funcionaria, que recientemente se sumó al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia de México por Morena y aliados, dijo que Jalife hizo acusaciones en su contra sin fundamentos, y que no podía permitir que continuaran debido a que había gente que “se lo estaba creyendo”.

Alfredo Jalife, a pesar de autonombrarse “de izquierda”, ha sido critico con ciertos sectores de la cuarta transformación. Hace tiempo llamó a Claudia Sheinbaum “corrupta” y dijo que era una de las peores opciones de las ‘corcholatas’ que buscaban la candidatura presidencial.

El analista político llegó a acusar a Clouthier de que supuestamente quería “entregar el litio” y que se había dedicado a hablar mal del presidente Andrés Manuel López Obrador. La respuesta de la exsecretaria de economía fue enérgica y dijo que no iba a permitir que se refirieran a ella de esa forma.