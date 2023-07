Tatiana Clouthier sobre las ‘corcholatas’ de Morena: ‘No todas son competitivas’

Aunque Tatiana Clouthier, exvocera de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, prefiere callar sobre quién es su corcholata favorita para representar a Morena en la próxima elección presidencial, sí asegura que no todos los perfiles son competitivos para relevar a Andrés Manuel López Obrador.

“Yo he dicho que no voy a decir. Me parece que es un tema que no me corresponde, o sea, no es sano que yo dé una opinión… tengo, como todos, preferencias. Creo que el proceso hay que dejarlo que corra y que cuando el resultado se dé, pues uno toma decisiones”, dice en entrevista la también exsecretaria de Economía.

Clouthier considera que el Verde no le suma nada a Morena, sino por el contrario, le resta.

“No es competitivo cualquiera, bueno, y aquí me van a linchar… Me parece que el Verde le resta mucho y es entrar en un juego perverso donde parecería que no ha pasado nada con el Verde y el Niño Verde (sic) pues no tiene nada que hacer en las corcholatas”.

“Creo que salió a jugar un juego de apoyo a alguien, que no sé a quién, pero creo que está haciendo eso”, considera.

Sin dar nombres, la exfuncionaria federal asegura que la competencia sólo está entre dos de los seis aspirantes de Morena: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.

“Alguien hablaba del fenómeno (Gerardo) Fernández Noroña. Tengo un aprecio enorme por Fernández Noroña, ha sido un legislador, compañero legislador extremadamente bueno, ha sido combatiente; sin embargo, no creo que sea competitivo a los niveles de entrar a una contienda de esta naturaleza, pero creo que ha abierto un campo muy importante y se ha hecho un nicho importante”.

“La contienda termina estando entre dos o tres personas”, sostuvo Clouthier.

EL PRI LE RESTA AL PAN

Sobre el Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, Clouthier considera que los panistas pierden más de lo que ganan.

“Hace unos días estuve con Javier Corral, y platicábamos la vergüenza del frente opositor, y lo voy a contextualizar. Un analista político en Monterrey decía que si hacemos un análisis de los 17 procesos electorales que han jugado juntos, el gran perdedor es el PAN, porque no ha ganado nada, ganó Marú Campus (gobernadora de Chihuahua), y el PRI se quedó con dos, no necesitaba a el PAN para quedarse con ellas, eso quiere decir que el frente no ha sido un buen resultado”, explicó.

“El PRD no existe, es una sigla con cuatro gentes o siete, que son las que aparecen cuando se necesita gritar, levantar la mano. Si el PAN entendiera que le resta más el PRI, que el voto por sí mismo. Creo que se parecen más Movimiento Ciudadano y el PAN... si tuvieran alianzas, hubiera sido más entendible”.