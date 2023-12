Gobierno trabajó para liberar a Alfredo Jalife: ‘No debe limitarse la libertad’, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este jueves 7 de diciembre de 2023 desde Palacio Nacional acompañado de miembros de su gabinete.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 7 de diciembre?

AMLO celebra liberación de analista político Alfredo Jalife

López Obrador reveló que su gobierno trabajó para liberar al analista político Alfredo Jalife, detenido la noche del martes en la Ciudad de México después de que la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, lo acusara por difamación y violencia política en su contra.

“Ya lo más importante es que se liberó a Jalife, estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad, tiene que ver con un estado, tiene que ver con la fiscalía estatal o procuraduría de Nuevo León, tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo sexto y séptimo, la libertad de las ideas”, comentó el mandatario.

“Eso también nos atañe, de manera directa o nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura, puede haber excesos, pero no debe delimitarse la libertad, podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente”, defendió.

Tatiana Clouthier comenzó su denuncia contra Alfredo Jalife el 1 de diciembre del año pasado, misma que ratificó el 16 del mismo mes en la Fiscalía de Nuevo León. Tras la detención, la exfuncionaria admitió que la “justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años”, escribió en sus redes sociales.

Frente a esta polémica, López Obrador aseguró que estima a ambos y espera que ambas partes comprendan su decisión de ayudar a liberar al analista.

“Eso es lo que puedo decir, ya pasó, cada quien que haga sus conclusiones, yo estimo a los dos, a Tatiana la quiero muchísimo y a Jalife también, y espero que me comprendan las partes”, expresó.

Fovissste incrementará su monto de crédito 56% en 2024

Derivado de las modificaciones a la Ley del ISSSTE, el Fovissste incrementará los montos máximos de crédito hasta en 56 por ciento en 2024, informó el vocal ejecutivo del fondo, César Buenrostro.

“Hasta hoy, antes de la reforma, la persona trabajadora solamente podía acceder a su crédito tomando en cuenta el salario básico y derivado de la reforma podemos ya utilizar su salario básico, más las compensaciones a las que tenga derecho”, explicó.

Con esta medida, las y los trabajadores del Estado podrán alcanzar un financiamiento de hasta 2 millones 69 mil pesos en promedio, aunque el monto máximo dependerá del estado de la siguiente manera:

1 millón 970 mil pesos : Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Guerrero y Yucatán.

: Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Guerrero y Yucatán. 1 millón 850 mil pesos : Coahuila, Durango, Zacatecas, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Campeche.

: Coahuila, Durango, Zacatecas, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Campeche. 2 millones 160 mil pesos : Baja California Sur, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Quintana Roo. 2 millones 300 mil pesos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México.

Se tiene previsto un presupuesto de hasta 43 mil 733 millones de pesos para la colocación de 38 mil 225 créditos hipotecarios en 2024 y 25 mil 658 acciones de vivienda para abatir el rezago.

Se espera que los montos máximos vigentes en 2024 alcancen a financiar el 97.5 por ciento de las viviendas registradas en el Registro Único de Vivienda.