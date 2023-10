Caos por bloqueos de trabajadores del Poder Judicial: Conoce los puntos afectados en CDMX

¡Caos en la CDMX! Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) realizaron bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México la tarde de este lunes 16 de octubre.

Las concentraciones más grandes se han registraron en Anillo Periférico y Avenida Insurgentes, lo que provocó congestión vial y largas filas de automóviles en el oriente y sur de la capital del país.

En Insurgentes, los manifestantes cerraron ambos sentidos de la circulación a la altura de Miguel Ángel de Quevedo. El servicio de Metrobús también se vio afectado.

Bloqueos en Insurgentes por iniciativa de eliminar fideicomisos en el Poder Judicial pic.twitter.com/iDdYIfL8xn — Ricardo García (@garcia_rolve) October 16, 2023

En Anillo Periférico, los manifestantes cerraron la circulación en varios puntos. El primer bloqueo se realizó en las inmediaciones de las oficinas del Poder Judicial muy cerca de Av. de las Flores. Más tarde, cerraron carriles centrales y laterales a la altura de Barranca del Muerto.

Se restablece la circulación de Anillo Periférico al Sur a la altura Barranca del Muerto, alcaldía Álvaro Obregón, luego de la presencia de manifestantes. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 16, 2023

Los trabajadores del Poder Judicial también realizaron bloqueos en San Ángel, en la carretera Picacho Ajusto, en Iztapalapa, en la colonia Tabacalera y en Xochimilco.

14:17 #PrecauciónVial | Manifestantes liberan la circulación de un carril en ambos sentidos de Anillo Periférico a la altura de Av. Reforma, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Av. 2 y Av. San Lorenzo. pic.twitter.com/bI6kWPOhZU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 16, 2023

Paro nacional del Poder Judicial

La semana pasada, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) amagó con realizar un paro nacional si el Poder Legislativo decide recortar su presupuesto.

A través de un video, Gilberto González Pimentel, secretario general del STPJF, dio a conocer las acciones que realizará el sindicato ante la “inquietud” de los trabajadores de ver afectados sus salarios, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no afectará ni los sueldo ni las prestaciones de los trabajadores.

Las acciones que realizará el sindicato son:

Colocar mantas con consignas en los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal de toda la República.

con consignas en los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal de toda la República. Manifestación en la Cámara de Diputados el martes 24 de octubre, cuando comienza el Parlamento Abierto por el presupuesto de 2024.

en la Cámara de Diputados el martes 24 de octubre, cuando comienza el Parlamento Abierto por el presupuesto de 2024. Manifestaciones en el exterior de los inmuebles del Poder Judicial, sin afectar las labores.

en el exterior de los inmuebles del Poder Judicial, sin afectar las labores. De ser necesario, convocar a un paro nacional de labores.

Gonzáles Pimentel también invitó a los trabajadores a vestir de blanco todos los días a partir de este lunes 16 de octubre y estar atento a las actividades que organice el sindicato.

AMLO asegura que cancelación de fideicomisos al Poder Judicial no afectará las prestaciones de los trabajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial no afectará ni los sueldo ni las prestaciones de los trabajadores y que la iniciativa de Morena solo se busca terminar con los privilegios de los ministros de la Corte.

El mandatario mexicano señaló que sus opositores han buscado desinformar y confundir a los trabajadores del Poder Judicial y les prometió que no habrá recortes ni reducción de salario.

“Están desinformando hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. ¡No! Si el Poder Legislativo cancela esos fideicomisos no se afecta en nada a los trabajadores. Se afectará los privilegios de los de ‘arriba’, un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales. Es cortar el copete de privilegios, no afectar a los trabajadores”, sentenció.

“Decirles a los trabajadores que no deben preocuparse de nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones, ¡No! Es con los de arriba que han abusado muchísimo. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, añadió.

Esta semana, legisladores de Morena, PT y PVEM aprobaron en comisiones reformas legales para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los morenistas señalaron que los 13 fideicomisos contienen 15 mil 450 millones de pesos que deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, para que puedan ser asignados a los programas sociales y a las obras de infraestructura.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación en el pleno la próxima semana.