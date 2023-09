‘No diré nada, pero habrá señales’: Mario Delgado, ¿entra al quite por la CDMX?

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, no ha parado de dar señales sobre su posible aspiración a contender por la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX). Muestra de ello es un video que el político compartió en sus redes sociales en el que sugiere que estaría en la carrera para liderar la capital en las elecciones de 2024.

En un video publicado en sus cuentas de TikTok e Instagram, el líder nacional de Morena se valió del famoso trend “No diré nada, pero habrá señales...” para dejar en suspenso su intención de participar en los comicios del próximo año.

“Si me preguntan por la candidatura, no diré nada, pero habrá señales”, se escucha decir a Delgado en el breve clip mientras se le muestra corriendo por un sendero del Bosque de Chapultepec y con las letras gigantes “CDMX” de fondo.

Apenas unas horas antes de subir la grabación, el dirigente dio a conocer la convocatoria para aquellos que aspiren a una candidatura en Morena con miras a obtener la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 8 gubernaturas más que estarán en juego en el proceso electoral de 2024.

Según detalló Delgado, los ganadores también ostentarán la figura de coordinadoras o coordinadores en Defensa de la Cuarta Transformación, quienes deberán cumplir con una serie de requisitos dependiendo de la entidad que busquen gobernar.

Consultará opinión de Sheinbaum

Este martes, en conferencia de prensa, Mario Delgado adelantó que será el próximo lunes 25 de septiembre cuando decida su futuro político, pues señaló que deberá tomar la decisión con base en “lo que más le conviene al partido”, aunque tampoco negó que le gustaría aparecer en las boletas.

“Viene el proceso más importante para nuestro movimiento, entonces mi decisión va a estar sujeta a esa evaluación, por más aspiración que tenga, por más interés personal que tenga respecto a la Ciudad de México, soy quien debe poner el ejemplo”, dijo a los medios.

En este sentido, aseguró que también será importante manifestar sus intenciones a la exjefa de gobierno y ahora candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, pues refirió que para él “es importante su opinión”. Asimismo, dijo que analizará cuáles podrían los efectos de su salida o si hay otros perfiles a los que puede apoyar.

Delgado podría renunciar a su cargo la próxima semana

En una entrevista publicada este martes por el diario La Jornada, el dirigente de Morena fue más directo en sus intenciones y aseveró que “él sí sabe cómo gobernar la Ciudad (de México)”, lo que despertó las primeras especulaciones sobre su inminente ‘destape’ como aspirante a la Jefatura de Gobierno.

“Yo podría gobernar esta ciudad porque me parece que he tenido la experiencia en áreas fundamentales: La seguridad, las finanzas y la educación, y creo que esa experiencia me puede servir para hacer un buen gobierno”, consideró el exfuncionario.

Para ello dejó claro que tendría que renunciar a su cargo como líder del partido la próxima semana, ya que aclaró que al participar en el proceso, no podría ser “juez y parte”.

“No puedo ser dirigente de Morena y participar para ser coordinador en alguna entidad”, dijo en entrevista con Manuel Feregrino en Radiofórmula.