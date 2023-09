¿Mario Delgado se ‘destapa’ para la CDMX? ‘Yo sí sé cómo gobernar la ciudad’

“Yo sí se cómo gobernar la Ciudad (de México)”. Con este mensaje Mario Delgado, actual dirigente de Morena, se ‘destapó' como posible aspirante para la elección de la jefatura de Gobierno en 2024.

En entrevista publicada este lunes con el diario La Jornada, el exfuncionario de la CDMX afirmó que tiene la experiencia suficiente para ser el próximo jefe de Gobierno.

“Yo podría gobernar esta ciudad porque me parece que he tenido la experiencia en áreas fundamentales: La seguridad, las finanzas y la educación, y creo que esa experiencia me puede servir para hacer un buen gobierno”, dijo al reportero Miguel Ángel Velázquez.

Mario Delgado, ¿juez y parte en proceso de Morena?

El dirigente de Morena aclaró después que en caso de que sí busque la jefatura de Gobierno, deberá renunciar a su cargo en el partido la próxima semana.

“Tendría que dejar de ser dirigente del partido, no puedo ser juez y parte, eso está implícito: No puedo ser dirigente de Morena y participar para ser coordinador en alguna entidad”, declaró en entrevista con Manuel Feregrino.

Delgado remarcó que ha hecho gran parte de su carrera en la política en gobiernos de izquierda, y destacó que durante su tiempo como senador representando a la CDMX fue cuando se consiguió la reforma constitucional por la que la ciudad se convirtió en la entidad federativa número 32.

“Respecto si me interesa o no (la jefatura), tendré que definirlo esta semana. Hay muchas tareas de organización en el partido y es lo que vamos a valorar (...) Hay muchos compañeros y compañeras que pueden asumir esa responsabilidad”, agregó.

“Mi decisión va a ser basada en qué le conviene más al movimiento, basada en qué nos conviene más para seguir ganando más espacios como lo hemos hecho. A mí me ha tocado ganar 17 gubernaturas para el movimiento y creo que podemos seguir sumando más”, apuntó.