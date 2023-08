¿Quiénes reciben el pago de útiles escolares en CDMX hoy 15 de agosto?

El Gobierno de la Ciudad de México comenzará a dispersar este martes los recursos destinados para uniformes y útiles escolares, poco antes de que comience el ciclo escolar 2023-2024.

El programa de uniformes y útiles escolares se entrega para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Y se espera que a partir de este martes 15 de agosto, cientos de niñas y niños de la CDMX reciban ya este apoyo en su Tarjeta del Bienestar.

En conferencia de prensa, se explicó que el apoyo lo recibirán las niñas y niños que hayan realizado su registro en la plataforma de Mi Beca para Empezar entre el 28 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023.

En 2023, los montos de apoyo para uniformes y material escolar son los siguientes:

Preescolar - 970 pesos.

Primaria - 1,100 pesos.

Secundaria - 1,180 pesos.

Centros de Atención Múltiple (CAM) - 1,150 pesos.

El apoyo económico se deposita en una sola exhibición al inicio del ciclo escolar y el monto corresponde al nivel escolar que el estudiante va a cursar.

En caso de que no hayas hecho el registro antes del 31 de julio, todavía puedes recibirlo.

“Todos los niños que no reciben hoy depósito tienen que estar tranquilos porque no quiere decir que no lo van a recibir, claro que se les va a depositar; sin embargo, tienen que completar su procedimiento de inscripción y de registro. Los alumnos de nuevo ingreso tendrán que registrarse, crear su cuenta llave”, apunta.

En este sentido, quienes ya tienen su tarjeta de Bienestar para niñas y niños, pueden registrarse del 28 de agosto al 30 de septiembre en el sitio web oficial de Mi Beca para Empezar.

El apoyo será recibido en octubre próximo.

En el caso de Mi Beca para Empezar, la cantidad de la beca según el nivel escolar es la siguiente:

Preescolar - 600 pesos.

Primaria - 650 pesos.

Secundaria - 650 pesos.

El Gobierno capitalino también cuenta con el programa Va Seguro, que es un programa de seguro contra accidentes personales, que se brinda de manera universal a estudiantes y maestros.

Se cuenta con una cobertura de hasta 100 mil pesos para pago directo y hasta 300 mil pesos para casos especiales.

De acuerdo con el sondeo de CONCANACO Servytur México, el ticket promedio para este regreso a clases será de entre 5 mil 500 y 7 mil 500 pesos por cada estudiante.

El regreso a clases será el próximo lunes 28 de agosto, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Libros de Texto de la SEP serán entregados en la CDMX: Batres

El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, puntualizó que en la ciudad sí serán entregados los libros de texto gratuitos de la SEP.

En medio de la polémica por algunos errores y otras acusaciones de partidos conservadores sobre los libros de texto, varios estados de la república gobernados por el PAN se han negado a distribuir estos materiales.

“Reitero que aquí en la CDMX vamos a entregar los libros de texto gratuitos que son un derecho de las niñas y los niños”, afirmó.

Apenas el 11 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Gobierno de Chihuahua la suspensión de la distribución de los libros.

En tanto, el sábado, Aguascalientes informó que suspenderá la dispersión de estos materiales.

Los estados que se han expresado en contra y han frenado la distribución de los libros son Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Querétaro.