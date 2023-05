PERFIL: Martha Delgado, la ‘incondicional’ de Marcelo Ebrard que renunció a la SRE

Este martes, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, anunció su renuncia a la dependencia para continuar trabajando con Marcelo Ebrard, pero ahora en su equipo de campaña que buscará lanzar al canciller como el candidato de Morena a la presidencia de México en 2024.

“Te agradezco infinitamente no solo por la confianza que me conferiste al proponerme para conducir la política exterior de México en el ámbito multilateral, sino por las inmensas oportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público”, señaló la subsecretaria a Ebrard Casaubón en su carta de renuncia, dada a conocer este martes 2 de mayo.

¿Quién es Martha Delgado?

Sobre ella, se sabe que coincidió por primera vez con Ebrard durante 2006, cuando él se desempeñaba como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, mientras Delgado Peralta era secretaria del Medio Ambiente de la capital. Previo a este puesto, Delgado se desempeñó como diputada Independiente en la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desde 2003 y hasta 2006.

Durante el inicio de su carrera, entre los años de 1993 y 1998, fungió como asesora de la Presidencia del Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

En tanto, y desde que se desenvuelve dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores a donde llegó en 2018, la funcionaria ha logrado diversos logros para México, como haber sido parte de las negociaciones para obtener vacunas anti COVID para México durante 2020 y 2021, además de equipo médico especializado para tratar el coronavirus en México.

Asimismo, como subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, logró la implementación de 8 tratados para América Latina y el Caribe, además de lograr 70 de 72 candidaturas presentadas en diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para México y sus expertos.