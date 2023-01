Atentado vs. Gómez Leyva: Aseguran vehículos, celulares y armas durante cateos en Edomex

Cuatro personas más fueron detenidas en cateos que forman parte de la investigación del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, informó este jueves la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las aprehensiones de cuatro personas se hicieron durante dos cateos en Chalco y en Los Reyes, que contaron con el apoyo de la Fiscalía del Estado de México, explicó la dependencia.

“Se aseguraron vehículos, celulares, armas y posible droga. Fueron detenidas 4 personas”, publicó en su cuenta de Twitter.

Fue esta semana cuando autoridades de la CDMX realizaron cuatro cateos en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, en la que detuvieron a 11 integrantes de una célula delictiva.

Este grupo, liderado por Pool Pedro ‘N’, estuvo involucrado en la operación del atentado contra el periodista realizado el pasado 15 de diciembre.

Este grupo, cuyas actividades van desde el homicidio, la extorsión a comerciantes y hasta el narcomenudeo, operaba principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, así como en el Edomex.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad capitalino, explicó que este grupo estuvo vigilando y siguiendo al periodista durante varios días en las inmediaciones de Grupo Imagen (desde donde Gómez Leyva transmite un noticiero), específicamente el 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre.

¿Cuándo ocurrió el atentado?

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, escribió en su cuenta de Twitter en la noche del 15 de diciembre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el ataque un día después y ofreció su solidaridad al periodista.

Sin embargo, días después López Obrador llegó a sugerir la posibilidad de que los responsables del atentado contra Gómez Leyva pertenezcan a la oposición.