Víctima de Línea 3 del Metro narra tragedia: ‘Nada más sentí el impacto, nadie nos quería ayudar’

Consternado y nervioso, un usuario de la Línea 3 del Metro, que vivió el momento del choque, narró cómo usuarios y él lograron sobrevivir al accidente registrado la mañana de este sábado 7 de enero.

La víctima explicó que después del accidente tardó más de 40 minutos en llegar el apoyo y acusó que nadie quería ayudar a sacar a las personas heridas.

“Había gente que necesitaba salir, estaba atorada y nadie nos ayudó, cerca de 40 minutos en ayudarnos a salir”, sostuvo.

También denunció que el personal del Metro les pidió que no grabaran nada y que tampoco hablaran del tema: “tardó mucho la ayuda, nos están pidiendo que no grabemos, que no digamos nada, no nos querían ayudar a sacarnos”.

El hombre dijo que lo último que recuerda es el golpe por el choque: “Nos chocaron, nada más sentí el impacto… no recuerdo nada más realmente”.

'Nos están pidiendo que no digamos nada': Personas que vivieron el accidente del choque entre vagones en la Línea 3 del #MetroCDMX. pic.twitter.com/yzfeJX4qcW — Kevin Andrade (@KevinAndradeNRT) January 7, 2023

Línea 3 del Metro: Dan de alta a 26 de 41 heridos en San Ángel Inn

Desde el hospital San Ángel Inn, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que, hasta el momento, 26 personas ya fueron dadas de alta tras el choque registrado la mañana este sábado entre dos trenes de la Línea 3 del Metro.

En su cuenta de Twitter, Sheinbaum explicó que visitó el hospital para verificar el estado de salud de las 41 víctimas: “Luego del recorrido me informaron que de las 41 personas que ingresaron a San Ángel Inn Chapultepec, 26 ya fueron dadas de alta. Sigo informando”.

Una hora después, Sheinbaum visitó a las dos personas que se encuentran en el hospital Rubén Leñero y afirmó que “están estables”.

Más temprano, la mandataria capitalina aseguró que el Gobierno de la CDMX se hará cargo de todos los costos por hospitalización y sostuvo que estará al pendiente de los 57 heridos: “por supuesto que nosotros vamos a encargarnos de todo”.