¿CDMX volverá al uso obligatorio del cubrebocas? Esto recomienda la UNAM

La tendencia de los casos de coronavirus ha ido al alza, desde mediados de octubre. La principal característica de esta nueva ola es que avanza con más lentitud que las anteriores, señaló Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la actualidad se contabilizan menos de mil casos al día, un número bastante bajo en comparación con el que se registró en diciembre de 2020 y 2021. Además, el número de hospitalizados y el de defunciones también son muy bajos, detalló el investigador.

El número de contagios ha ido al alza debido a que en la temporada otoño-invierno, el clima se vuelve cada vez más frío y la conducta de las personas ha cambiado: por ejemplo, ya no ventilan tanto los lugares cerrados donde estudian, trabajan o se reúnen.

“Además, se percibe una especie de fatiga de la pandemia. La gente ya no quiere o ya no puede seguir al pie de la letra las medidas de protección, lo cual ha hecho que la transmisión del virus se incremente. Por si fuera poco, la época navideña se acerca. En ella habrá más contacto entre las personas y, posiblemente, una multiplicación de casos, y no sólo de COVID-19, sino también de infecciones respiratorias agudas causadas por otros virus, como el de la influenza y el sincitial respiratorio. De hecho, la actual epidemia de influenza estacional es la más fuerte de los últimos siete años. Hace siete años que no veíamos tantos casos de influenza durante esta época del año”, indicó Rodríguez Álvarez a Fundación UNAM.

El experto detalló que si las personas no usan cubrebocas o mantienen sana distancia, lo más probable es que el virus SARS-CoV-2, el de la influenza, el sincitial respiratorio y otros ocasionen más casos en las próximas semanas.