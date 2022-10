GP de México: Sheinbaum ‘se discute’ y regala 5 mil boletos para la F1 a niñas y niños

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entregó boletos gratis para la Fórmula 1, que este fin de semana se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los 5 mil boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México fueron entregados a niños, niñas y jóvenes de primarias y secundarias de la entidad.

‘’Al Gobierno de la ciudad de dan boletos para que vayan los funcionarios. Nosotros decidimos que mejor se los íbamos a dar a quienes les gusta la Fórmula 1′', dijo Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum no es fan de la F1

A pesar de mostrar furor por mantener la Fórmula 1 en México y por la convivencia con el piloto de Red Bull, la mandataria capitalina confesó en una conferencia de prensa reciente que no era asidua a acudir al GP de México ya que es un evento ‘bastante fifí’ para su gusto.

“Es un evento bastante caro, no sé cuánto cuesta el boleto, es un evento bastante fifí”, expresó hace unos días, y además dijo que ella no asistiría a una carrera a pesar de que los organizadores de F1 les obsequian boletos; en cambio, prefiere dárselos a otras personas.

“A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios. Más bien, que lo usen quienes no tienen acceso”, afirmó Sheinbaum.

‘Checo’ Pérez regala casco de F1 a Claudia Sheinbaum

El Gran Premio de México renovó contrato por tres años más en la Ciudad de México, por lo que tendremos F1ESTA para rato -al menos hasta 2025-, según informó el Gobierno de la Ciudad de México este jueves en conferencia de prensa, a la cual acudió Sergio ‘Checo’ Pérez.

La emoción del momento fue tal, que incluso el piloto le regaló un casco a la mandataria capitalina como los que utiliza para las carreras.

“Estoy muy contento de esta gran fiesta, de lo que traemos a todo nuestro país y lo que representa este evento. Feliz por la extensión que vamos a tener muchos años más esta fiesta. Espero que sea un excelente fin de semana y que todo nos salga bien”, expresó el corredor de 32 años antes de entregarle el casco a la jefa de gobierno de la CDMX.

Esto ocurrió mientras Sheinbaum estaba acompañada de Alejandro Soberón, director general de CIE, y de Stefano Domenicali, CEO de Formula One Group, en la inauguración de una exposición en el pabellón Museo Ciudad de México.