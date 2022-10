Feminicidio de Ingrid Escamilla: Abogado espera que haya sentencia este jueves

El juez declaró un receso en la audiencia que se llevaba a cabo el miércoles sobre el caso de Ingrid Escamilla, joven víctima de feminicidio en la Ciudad de México.

La audiencia continuará este jueves por la mañana, y la defensa de la familia de Ingrid confía en que se ha acreditado la culpabilidad del acusado Erik Francisco, expareja de la joven.

“E juez va a tener que analizar todas las pruebas que se analizaron (en la audiencia del miércoles). Esperamos que el juez otorgue esa sentencia condenatoria y lleguemos a tener esa justicia para Ingrid”, dijo Javier Gallardo, abogado de la familia, en entrevista con medios.

Tras la pausa, el juez cuenta con un plazo de 24 horas para analizar todas las pruebas y tomar una decisión, no obstante, se tomará menos tiempo pues ha convocado a que la audiencia continúe este jueves a las 9:00 horas en el Reclusorio Oriente.

El abogado recordó que el proceso se rige bajo el principio de la presunción de inocencia del acusado, pero consideró que, gracias a las pruebas aportadas por la Fiscalía y a los testimonios de prueba de policías y peritos, sí puede acreditarse la culpabilidad por el feminicidio.

“(El acusado) sí hizo uso de la palabra, manifestó ciertas circustancias que desde su punto de vista consideró que no se había acreditado el hecho y que no se habia acreditado su responsabilidad. Pero bueno, son simples manifestaciones del acusado, que no llevaron ningún sustento técnico demostrativo”, añadió Gallardo.

En tanto, explicó que se espera que luego de la resolución de este jueves haya un plazo de cinco días más para dictar los años de condena y la compensación del daño a la familia.

Afuera de la audiencia, jóvenes feministas y madres de otras víctimas acompañaban a la familia de Ingrid en espera de una resolución. Entre ellas estaba Patricia, madre de Zyanya Estefanía, y Araceli, madre de Lesvy.

Justicia para Ingrid Escamilla

Ingrid Escamilla fue asesinada el 9 febrero de 2020 dentro de su propio departamento ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Ingrid, de 25 años de edad, discutió con su pareja, Erik Francisco ‘N’, de 46 años, quien la agredió hasta matarla.

Feministas y la familia de Ingrid Escamilla montaron un altar en el Reclusorio Oriente. (Emilia López Pérez)

Fue la expareja de Erik Francisco ‘N’ quien informó a las autoridades diciendo que el sujeto le habló por teléfono durante la mañana del domingo para decirle que había asesinado a Ingrid.

Cuando la policía llegó al domicilio encontró a Erik Francisco ‘N’ completamente ensangrentado y el cuerpo de la víctima brutalizado.

Dos días después, el 11 de febrero, Erik Franciso ‘N’ fue vinculado a proceso por el feminicidio e ingresó al Centro Varonil de Reinserción Psicosocial (Cevarepsi).

Las fotografías del cuerpo de Ingrid fueron filtradas por agentes de la Fiscalía capitalina, posteriormente difundidas en redes sociales y reproducidas en las portadas de algunos medios de comunicación, incluso, las imágenes llegaron a personas cercanas a Ingrid.

Debido a ello, la fiscala de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa conocida como Ley Ingrid, que fue aprobada en el Congreso capitalino un año después, el 23 de febrero de 2021, que sanciona a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones de víctimas, especialmente si se trata de mujeres.