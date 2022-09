Centro Coyoacán: Esta es la historia del ‘mall’ que desaparecerá tras 33 años

Centro Coyoacán, el característico edificio color naranja, que se encuentra sobre Circuito Interior Río Churubusco y Avenida Universidad, a las afueras de la estación Coyoacán de la línea 3 del Metro de la Ciudad de México, fue inaugurado en 1989, siendo la cuarta tienda a cargo de Grupo Palacio de Hierro.

Esta plaza comercial cerrará para siempre, ya que en su lugar se instalará el Centro Comercial Mítikah, ubicada a unos metros de Centro Coyoacán y formará parte del mismo polígono sobre Avenida México y la calle Real de Mayorazgoo, en la alcaldía Benito Juárez.

La plaza fue diseñada por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, y tiene espacio para 124 locales comerciales, en los que han aparecido tiendas de renombre como Kiehl´s, Scapinno, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Underwear, Aldo, Mango, Dyson, New Era, UGG, Sally Beauty, The Body Shop, Outlet Palacio etc., además de incluir la tienda El Palacio de Hierro.

El Centro Comercial cuenta con dos niveles, además de mil 600 cajones de estacionamiento.

Desde 2018, el grupo Fibra Uno, encargado de la construcción del complejo Mítikah, informó que Centro Coyoacán sería cerrado y posteriormente demolido.

El espacio que actualmente corresponde al Centro Coyoacán está lleno de interrogantes, y es por ello que las y los habitantes del Pueblo de Xoco entregaron a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, un oficio en el que se solicita que “se niegue” la demolición del inmueble, ya que los ciudadanos desconocen qué pasará con el terreno, y temen que el impacto real de la obra (Mítikah) pueda afectar su calidad de vida como pueblo originario, así como al entorno urbano de su colonia y pueblo, esto de acuerdo con información recogida por el diario La Jornada.

Usuarios de redes sociales han reportado sentirse sorprendidos sobre la noticia de la demolición del centro comercial.

“Apenas me entero que van a demoler el Centro Coyoacán, una plaza comercial de las más viejitas de la CDMX. Muchos recuerdos ahí para muchos de nosotros , que lástima”, expresó una usuaria de Twitter identificada como Patty.

