Feminicidio de Ingrid Escamilla: Aplazan la sentencia de Erik Francisco ‘N’ hasta el 12 de octubre

La familia de Ingrid Escamilla solicita la pena máxima contra Erik Francisco ‘N’, quien es acusado por el feminicidio ocurrido en febrero de 2020.

Sin embargo, la sentencia fue aplazada para el 12 de octubre próximo. El abogado de la familia de Ingrid, Javier Gallardo, explicó que la audiencia de sentencia fue pospuesta debido a incidencias técnicas sobre los que no puede dar detalles por el debido proceso del caso.

En tanto, la mamá de Ingrid solo dijo que no podía estar ni sentirse tranquila por la respuesta de las autoridades.

Piden la pena máxima para Erik Francisco ‘N’

Mujeres feministas y activistas acompañan a la familia de Ingrid este lunes afuera del Reclusorio Oriente, donde este lunes se lleva a cabo la audiencia de Erik Francisco ‘N’, quien era pareja de la joven de 25 años.

Aracely Osorio, madre de Lesvy Osorio quien también fue víctima de feminicidio, acompaña la concentración pacífica.

“Nosotras somos incómodas pero nosotras no decidimos estar aquí”, dice Aracely Osorio. “Estamos por Ingrid, porque la familia de Ingrid no está sola. Somos muchas. Y lo mínimo que puede hacer hoy es una sentencia adecuada, para que hombres violentos no vuelvan a actuar con impunidad”.

La mamá de Lesvy pidió a los jueces que llevan el caso que emitan una sentencia “que les permita mirar a la cara a sus familias” y que no le fallen a los familiares de Ingrid.

También recordó que los medios de comunicación, en febrero de 2020, filtraron fotografías del cuerpo brutalizado de Ingrid Escamilla e hizo un llamado a dejar de revictimizar a las mujeres víctimas de feminicidio.

La familia y las feministas montaron fuera del Reclusorio Oriente un altar con las fotografías de Ingrid y Lesvy. Encima, un cartel con el rostro de Ingrid pide la pena máxima para el feminicida.

“Ingrid no ha muerto, Ingrid somos todas” e “Ingrid, hermana, aquí está tu manada” son algunas de las consignas que acompañan la protesta.

Suena también Canción Sin Miedo de Vivir Quintana y Querida Muerte de René Goust, ambas canciones que representan a la lucha feminista.

Las penas por feminicidio en la CDMX van de los 30 a los 60 años de prisión.