Con pruebas y videos denunció robo, FGJ-CDMX le ofrece resultados en 6 meses

Una empresa denunció en la Fiscalía capitalina el robo a sus instalaciones en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco. Aportó pruebas, como videos con el rostro del ladrón y hasta del momento en que éste se persigna previo al atraco; así como la geolocalización del lugar donde aparentemente vive.

No obstante, personal de la agencia del Ministerio Público de Azcapotzalco 4, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, recibió con renuencia la denuncia y ofreció resultados en cuando menos seis meses.

“La persona que me atendió mostró todo el tiempo desinterés, estuvo poco atenta al relato que le hice, e incluso, me comentó que la investigación tomaría unos seis meses, lo cual me sacó mucho de onda porque yo les lleve muchas pruebas”, relató a EL FINANCIERO, Joel Fregoso, quien presentó la denuncia.

Recordó que fue el martes 2 de agosto cuando el ladrón se metió a robar a la empresa consultora “Enlace Educativo Nacional”. Tras encomendarse a algún Santo, brincó una reja, ingresó a la oficina se dedicó al saqueó, llevándose un botín superior a los 100 mil pesos.

Y es que robó 50 mil pesos en efectivo, cuatro equipos de cómputo, un proyector y varios equipos de telefonía celular, así como una bicicleta en la que finalmente el delincuente huyo del lugar.

Fregoso dijo que gracias a que los aparatos están conectados en red, supieron que el delincuente se conectó al equipo e hizo llamadas. Por ello, se geolocalizó los aparatos y se ubicaron en la misma zona del Casco de Santo Tomas, en unas casas de madera, a 40 metros de la estación de la Policía capitalina.

“Encontramos la dirección IP de la red donde se conectó, porque se conectó a la red de su casa, tenemos testimonios de vecinos, e incluso obtuvimos la geolocalización de donde vive”, dijo Fregoso.

Señaló que toda esa información fue presentada el mismo día de la denuncia ante el Ministerio Público, junto con los videos del robo y la imagen del rostro del responsable. Pero no hubo respuesta favorable de la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy.

Por ello, como empresa decidieron subir un video a Twitter acompañado de un breve relato de lo sucedido, fue entonces que la Fiscalía lo contactó, incluso fue recibido por el fiscal en Azcapotzalco, Mauricio Pasarán Álvarez, quien lo hizo esperar cuatro horas. Al final, junto Policías de Investigación fueron en busca del ladrón.

“En la patrulla fuimos al lugar donde este cuate se conectó. Toda la información es tan real que vimos a este tipo, lo tuvimos de frente, incluso tenía la misma ropa, pero los policías dijeron que no era conveniente su detención en ese momento que tenían que armar bien el caso, es decir, seguimos como al principio”, lamentó.

Fregoso señaló que en este caso han sufrido una revictimización por parte de la autoridad y aseguró que es lamentable que las personas tengan que recurrir a exhibir en redes sociales los casos para que la autoridad se ponga a trabajar.

“Imagínate la gente que por alguna razón no tiene acceso a las redes o no sabe cómo usarlas para hacer sus denuncias, no tienen acceso a la justicia, sus casos se quedan en el olvido y archivados por la negligencia de algunas autoridades”, señaló Fregoso.