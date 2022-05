‘Uniformados’ en patrulla secuestran a empresario en Santa Fe

Durante dos horas y media, sujetos que se identificaron como policías preventivos y de investigación de la Ciudad de México secuestraron en la zona de Santa Fe a un joven estudiante y empresario, a quien exigieron 150 mil pesos a cambio de su libertad.

Los delincuentes, dos vestidos con uniforme de policía y dos vestidos de civil, amagaron al empresario con sembrarle droga con el fin de que fuera encarcelado. También lo amenazaron con que si no entregaba el dinero, lo aventarían sin vida a un barranco.

La víctima, identificada con las iniciales A. J. G. M., entregó 4 mil pesos que llevaba en su cartera, así como sus tarjetas bancarias, y con ello fue liberado. Al consultar en el banco, se percató que le robaron otros 56 mil pesos.

De acuerdo con el relato que la persona hizo a El Financiero, los responsables usaron dos vehículos patrulla que, asegura, son de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la capital. En tanto, los civiles dijeron ser agentes de la Policía Cibernética.

“Son de las patrullas pintadas de blanco y verde; tenían los logotipos de la Ciudad de México, el número no lo pude ver porque lo traían tapado. Me subieron a uno de los vehículos y si, era una patrulla, tal cual, con su radio y todo”, contó el joven.

Explicó que los hechos ocurrieron al mediodía de este martes cuando acudió a la plaza Garden Santa Fe, donde se quedó de ver con unas personas que contactó por Facebook para una dieta y suplementos alimenticios para deportistas.

Contó que se estacionó afuera de la plaza y de inmediato dos policías se acercaron y uno de ellos lo llamó por su nombre, a lo que él respondió que no, que no era él. Segundos después se presentaron dos personas vestidas de civil quienes, sin mediar palabra, comenzaron a agredirlo, lo bajaron de su camioneta y lo subieron a una patrulla.

“A golpes prácticamente me sacaron por la ventana, me suben a la patrulla, ellos se suben a mi camioneta, se la llevan y a mí me llevan en la patrulla. De la plaza me trasladan a una zona donde había un barranco, ya no había casas”, relató.

“Uno de ellos argumentaba que su jefe no quería menos de esa cantidad. Primero me amenazaron que si no les daba el dinero, me iban a sembrar droga, luego vinieron las amenazas de muerte”, agregó.

Detalló que le quitaron su teléfono y le obligaron a poner la huella para desbloquearlo. “Fue así que le llamaron a mi mamá para exigirle el dinero, luego ya me dijeron que me iban a tirar muerto al barranco”.

Indicó que luego de un rato comenzaron a pasar por la zona varios coches que se daban cuenta que estaban ahí y quizá eso fue lo que provocó que lo soltaran.

Explicó que fue después de dos horas y media, y una vez que le quitaron el efectivo que traía y sus tarjetas de crédito, lo dejaron ir. Una vez que lo soltaron, le dieron las llaves de su camioneta.

El joven explicó que, de acuerdo a lo que le dijeron las propios agresores, ya lo habían vigilado.

“Yo creo que las personas que contacté por Facebook son parte de la trama, porque era la primera vez que las iba a ver, y casualmente los policías ya tenían mis datos. Cuando yo llego y me preguntan en qué vehículo vengo, les digo que vengo en una camioneta vino, y de ahí se deriva todo”, agregó.

La víctima aseguró qué uno de los hombres uniformados era de edad mayor, alrededor de 60 años, mientras que los tres restantes tenían entre 30 y 35 años.

“Los números de las patrullas los traían como cubiertos y ellos taparon el nombre de su uniforme y traían como cubierta su placa”.

—¿No crees que estas personas no fueran policías y que las patrullas fueran clonadas?—, se le cuestionó.

—No, no creo, sí eran patrullas, traían su radio, se veía como una patrulla normal, de esas blancas con verde—, respondió y agregó que por la forma de actuar se advierte que proceden así de forma recurrente.

El afectado aseguró que en breve presentará una denuncia ante el Ministerio Público y solicitará cámaras de videovigilancia para establecer la identidad de los responsables con el fin de que se le haga justicia.