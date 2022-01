¡Bajen al COVID del vagón! El Metro activa nuevas reglas para viajeros

Para evitar el alza de contagios por la variante ómicron dentro de la temporada invernal, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) implementó cinco reglas para los usuarios y llamó a no bajar la guardia “para no contagiar y no contagiarse”.

De acuerdo con el comunicado, las reglas implementadas son las siguientes:

•El uso de cubrebocas obligatorio tanto para el ingreso a las instalaciones del metro, como para la estancia al interior de las instalaciones, cubriendo completamente desde la nariz hasta la barbilla. También se pide a los usuarios usar careta con el fin de dar mayor protección.

•Uso de gel antibacterial al interior de la red, luego de sujetarse a los pasamanos y estructuras metálicas, así como a evitar tocarse la cara o la de sus acompañantes durante el trayecto. Posteriormente, al llegar al lugar de destino, se invita a los usuarios a lavarse las manos con agua y jabón.

•Permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar o llamar al teléfono celular. Lo anterior con el fin de disminuir la emisión de gotículas de saliva que se generan al hablar, y así reducir la posibilidad de contagio en espacios cerrados.

•En caso de toser o estornudar, se debe cubrir la zona de la nariz y boca con el ángulo interno del codo.

•Como medida sanitaria básica, se debe evitar ingerir alimentos o bebidas dentro de las instalaciones, ya sea al interior del vagón, así como en las zonas de acceso, pasillos de arribo o transbordos.

Además, el Metro informó que en horarios de mayor movilidad, personal de atención al usuario estará recorriendo las instalaciones para invitar a los usuarios a utilizar el cubrebocas de forma correcta e invitarlos a tomar gel antibacterial de los dispensadores que se encuentran en las taquillas.





“Las brigadas están debidamente identificadas con chalecos color naranja y realizan los recorridos en los horarios de mayor afluencia, tanto en la mañana como por la tarde noche”, se lee dentro del comunicado.

Con estas acciones, reforzamos la sensibilización entre las personas usuarias para prevenir contagios, a través de la cual emitimos cinco reglas para ingresar y viajar en Metro 😷 🚇 👇🏼. pic.twitter.com/ErmcCpBIzR — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 13, 2022

Actualmente, México registra 43,523 casos activos de COVID-19 y 148 defunciones de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.