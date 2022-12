El Paso declara estado de emergencia previo a finalización de Título 42

EL PASO, Texas.- El miércoles 21 de diciembre expira la orden federal de salud conocida como Título 42, la cual se usó durante la pandemia del COVID-19 para expulsar rápidamente del país a los migrantes; en este orden de ideas, el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, emitió una declaración de emergencia el fin de semana con el objetivo de hacer frente al posible aumento de migrantes.

Leeser señaló que hace falta recursos para atender la demanda de los migrantes, pues se requiere mayor capacidad en los refugios y más aún ahora que las condiciones climatológicas propias del invierno estarán debajo del punto de congelación. La afluencia de inmigrantes que han llegado anteriormente agotó los recursos con que contaba la ciudad, y por ello la declaración está dirigida a proteger a quienes buscan asilo.

“Dije desde el principio que llamaría -a un estado de emergencia- cuando sintiera que nuestros solicitantes de asilo o nuestra comunidad no estaban seguros. Realmente creo que hoy nuestros solicitantes de asilo no están seguros porque tenemos cientos y cientos en las calles, y esa no es la forma en que queremos tratar a las personas”, dijo Leeser en una conferencia de prensa el sábado en el Ayuntamiento de El Paso.

De momento la declaración estará vigente por siete días, luego de lo cual el Ayuntamiento decidirá si extiende la orden más allá del 24 de diciembre. Además de eso, también se creará un centro de operaciones de emergencia e implementará planes de manejo de las mismas para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los migrantes y la comunidad.

También, la declaración de emergencia ayuda a liberar espacios municipales como refugios, de modo que El Paso podrá proporcionar alojamiento temporal a los migrantes que lleguen, y otorga a los funcionarios de la ciudad y condado, el poder para recibir apoyo del estado ante la situación.

Mario D´Agostino comentó que al emitir la declaración solicitaron asistencia en forma de aplicación de la ley adicional y transporte para trasladar en autobús a los inmigrantes a otras localidades del país como Washington DC.

Tanto la ciudad de El Paso como el gobernador Greg Abbott han transportado a inmigrantes a las principales ciudades lideradas por los demócratas en el último año; sin embargo, los autobuses de Abbott a menudo han llegado a los lugares a donde se han dirigido con poca o ninguna advertencia, mientras que los enviados por los funcionarios de El Paso se han coordinado con las organizaciones en sus destinos para recibir a los recién llegados.

Con la culminación del Título 42, se estima que la cantidad de migrantes que cruzan la frontera podría pasar de 2 mil 500 a 6 mil por día, según estimaciones federales.

Por lo anterior, la Guardia Nacional de Texas enviará este lunes más de 400 soldados y equipo a El Paso a bordo de cuatro aviones de carga C-130J como parte de lo que describió como “un esfuerzo mejorado de seguridad fronteriza”.

“Se espera que el final de Título 42 conduzca a una afluencia masiva de inmigrantes ilegales que permita a los delincuentes explotar aún más las brechas mientras las autoridades federales se ven inundadas con el procesamiento de inmigrantes”, señaló la Guardia de Texas en un comunicado.

Como era de esperarse, ya se presentaron reacciones por la finalización de la medida impuesta en la era de Trump, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., emitió una orden el lunes con la que espera impedir que la administración Biden ponga fin a la política de expulsión fronteriza pandémica del Título 42, lo que le da al tribunal la oportunidad de sopesar los argumentos legales.

La medida se produjo un poco más de un día antes de que el Título 42 culmine a la medianoche del martes.

Una coalición de estados liderados por el Partido Republicano pidió al tribunal superior que interviniera el lunes temprano, diciendo que a menos que los jueces actúen, la frontera entre Estados Unidos y México se sumirá en el caos.

El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, le dio a la administración de Biden hasta el martes por la tarde para responder a la petición de los estados.