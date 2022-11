Abrumados 45% de los texanos por alto costo de energía

LAREDO, Texas.- Aún cuando Texas es considerado la capital de la producción de energía de los Estados Unidos, debido a que es el estado de más alta producción de electricidad que hay en este país, los texanos no obtienen beneficios de ello, todo lo contrario, y eso se refleja en las facturas por consumo.

De acuerdo con una encuesta de Pulso de Hogares, realizada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, casi el 45 por ciento de los residentes tuvieron que renunciar a gastar en necesidades básicas como alimentos o medicinas para pagar sus facturas de energía.

Lo anterior es un reflejo de 11 puntos porcentuales por arriba del promedio nacional del 34 por ciento, y entre todos los estados, Texas ocupó el peor lugar, según informó la financiera hipotecaria LendingTree en un estudio que dio a conocer.

Además, esto podría continuar de la misma manera a medida que la temporada invernal entre de lleno y las personas comiencen a utilizar la calefacción con mayor frecuencia, lo cual podría aumentar el costo de la electricidad debido a la demanda, junto con la tensión financiera.

“No veo ningún alivio a la vista. No en el corto plazo, no en el mediano plazo, no en el futuro”, dijo Tim Morstad, director estatal asociado sénior de AARP Texas.

Al mismo tiempo que la ciudadanía lidia con los aumentos en las facturas de la electricidad, se tiene el problema de la inflación, que incrementó en gran medida los precios de todo lo demás, por lo cual no se dan abasto para pagar sus necesidades y tienen que elegir entre qué pagar al no tener los recursos necesarios.

En la encuesta realizada a 46 mil 801 personas a nivel nacional, en cada pregunta realizada, una mayor proporción de texanos reportó dificultades financieras con los altos precios de la electricidad, a diferencia del promedio en el país.

Morstad señaló que casi la mitad de los habitantes del estado de la estrella solitaria recortan cosas como medicamentos y alimentos para pagar las facturas de electricidad.

“No estamos hablando de cambiar el bistec por la carne molida. Estamos llegando al meollo aquí, estamos llegando a la capacidad de las personas para mantenerse a salvo y cuidarse a sí mismas”, comentó.

En Texas, existe una gran cantidad de familias de ingresos bajos y moderados, más del 40 por ciento de estas, no tienen los recursos financieros para absorber fácilmente los grandes aumentos de precios.

Cuando los costos de energía superan el 10 por ciento de los ingresos, se considera una carga extrema. Texas tenía muchas familias de bajos ingresos en esa categoría antes de que la inflación de la electricidad despegara hace aproximadamente un año. Desde entonces, algunos texanos de bajos ingresos se han visto obligados a gastar hasta el 28 por ciento de sus ingresos en energía si sus facturas de electricidad aumentaron en un promedio de $1,000 al año.

Cabe recordar que la tormenta invernal de febrero de 2021 es uno de los factores que continúa elevando el costo de la electricidad en Texas, seguirá así durante muchos años, ya que en ese evento los precios de esta industria desregulada subieron hasta en un 5 mil por ciento a los consumidores, aunque a los productores solo les escaló en un 130 por ciento.

En febrero del 2021, familias que pagaban consumos de un promedio de 200 dólares, recibieron facturas de 4 y hasta 5 mil dólares porque las empresas eléctricas vieron una coyuntura cuando el servicio se desbordó y las temperaturas llegaban hasta 10 grados bajo cero en este estado.

Como consecuencia del consumo las familias no podían pagar y las empresas de energía ya habían facturado y como en cualquier parte del mundo las empresas productoras y de distribución eléctrica son poderosas, así que fue fácil fue llegar a un acuerdo con el gobernador Greg Abbott quien autorizó las tarifas nuevas y pidió simplemente que los recibos que excedían 860 millones de dólares y los nuevos aumentos de hasta el 130 por ciento se diluyeran entre todos los usuarios