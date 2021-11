Puerto Laredo está listo para la reapertura de cruces México-EU

Podrán ingresar por la vía terrestre a EU todos los menores de 18 años que aún no se hayan vacunado. (Bloomberg)

Laredo, Tx.- Con gran expectativa de los regiomontanos, este lunes está prevista la reapertura del cruce terrestre para actividades no esenciales desde México hacia Estados Unidos, y uno de los trayectos tradicionales es el de Laredo, Texas, por la vía de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El cruce desde México hacia Estados Unidos por Laredo entrará en operación a partir de las 00:01 horas de este 8 de noviembre, dijo en conferencia de prensa el director de Puerto Laredo, Alberto Flores.

Agregó que podrán entrar por vía terrestre las personas con pasaporte mexicano y visa vigentes, y las cartillas con el esquema de vacunación completo contra el COVID-19 con los biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que este último requisito será solicitado en forma aleatoria.

Hasta el momento están autorizadas las vacunas de Moderna, Pfizer/Biontech, Janssen (Johnson and Johnson), Oxford/Astrazeneca, Serum Institute Of India, Sinopharm y Sinovac, y no así las de CanSino y Sputnik.

Flores indicó que podrán ingresar por la vía terrestre a Estados Unidos, todas las personas menores a 18 años que aún no se hayan vacunado y que podrán hacerlo en Laredo, Texas.

“Contamos con un programa de vacunación gratuito que se lleva a cabo en la plaza San Agustín, para las vacunas de Moderna y Pfizer, si así lo desean hacer los visitantes que lleguen a la ciudad y sean menores de 18 años”, explicó.

Indicó que también se dará el servicio para todas aquellas personas que deseen solicitar el permiso de internación I-94, para turismo y/o negocios, al interior de Estados Unidos más allá de la milla 30.

El lunes se espera la llegada del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien hará un cruce desde Colombia, Nuevo León, hacia Laredo a las 10 de la mañana, y en punto de la 11 inaugurará la Casa Nuevo León que iniciará operaciones en esta ciudad fronteriza.

Fuentes estatales señalaron que en el nuevo Gobierno de García Sepúlveda existen planes de desarrollo para Colombia con el diseño y construcción a futuro de un puente internacional de ferrocarril, que está esperando actualmente la aprobación del gobierno de Estados Unidos, un segundo puente internacional y hasta un aeropuerto internacional de mercancías.

En Monterrey, las rutas de transporte terrestre preparan ya sus primeras salidas hacia Laredo desde la 4:00 de la mañana con tarifas en viaje redondo por 650 pesos, y están condicionando la venta de boletos a la presentación de pasaportes y visas vigentes y a la presentación de un esquema de vacunación completo que se acepte en Estados Unidos

Con información de Édgar Rivera