¿Qué es Signal, la polémica app que ‘destapó’ ataques de EU contra islamistas?

La aplicación de mensajería Signal que los funcionarios de la administración Trump usaron para discutir un ataque contra los rebeldes hutíes de Yemen fue creada por un ex anarquista para ayudar a activistas, periodistas y otros a comunicarse más allá de las miradas indiscretas de las agencias de inteligencia del gobierno, no para planificar operaciones militares del gobierno.

Lanzada por el criptógrafo estadounidense Moxie Marlinspike en 2014, Signal se basa en un sólido cifrado de extremo a extremo para garantizar la privacidad de los usuarios y no guarda información sobre los mensajes que gestiona. Estas características han impulsado su popularidad entre quienes buscan evadir la vigilancia gubernamental o corporativa y han consolidado la reputación de Signal como la aplicación de chat más segura del mercado.

Se sabe que los funcionarios gubernamentales también usan Signal para comunicarse entre sí y, a veces, para enviar a los periodistas alguna noticia ocasional. Pero incluso con su seguridad mejorada, la aplicación sigue estando prohibida para que los funcionarios estadounidenses intercambien información sensible o clasificada.

Estas restricciones no impidieron que altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump usaran la aplicación para discutir planes de un ataque militar en Yemen.

El lunes, The Atlantic informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el vicepresidente, J. D. Vance, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, participaron a principios de mes en un grupo de Signal para hablar sobre el ataque hutí. El grupo se descubrió cuando uno de los funcionarios incluyó por error al editor de The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

Las revelaciones de la violación y el uso de una plataforma no autorizada para intercambiar información sensible conmocionaron a Washington, y los expertos en seguridad advirtieron que Signal no era una plataforma apropiada para discutir información gubernamental altamente sensible.

“Esta fue una falla de seguridad operativa significativa y debe analizarse detenidamente”, declaró Mark Montgomery, contralmirante retirado y director sénior del Centro de Innovación Cibernética y Tecnológica de la Fundación para la Defensa de las Democracias. “Signal no es una plataforma segura para información gubernamental clasificada”.

En una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado el martes, senadores de ambos partidos criticaron al Director de Inteligencia Central, John Ratcliffe, y a la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, por el episodio.

Ratcliffe y Gabbard, participantes del chat de Signal, defendieron su papel y negaron que la información que discutieron fuera clasificada. Sin embargo, en su artículo publicado el lunes, Goldberg afirmó que Hegseth envió por mensaje de texto al grupo el plan de ataque, que incluía “información precisa sobre paquetes de armas, objetivos y cronología”.

El principal demócrata del panel, el senador Mark Warner, expresó su exasperación por el incidente. “Me resulta simplemente alucinante que todos estos altos mandos estuvieran en esta línea y nadie se molestara en verificar, en lo básico sobre higiene de seguridad, quiénes son todos los nombres, ¿quiénes son?”

Trump declaró el martes que su administración estaba investigando la incorporación de un periodista al grupo de mensajes de texto. Sin embargo, afirmó que no creía que las revelaciones justificaran una investigación penal ni una directiva que prohibiera el uso de la aplicación de mensajería cifrada.

“No sé nada de Signal”, dijo. “No estuve involucrado en esto, pero acabo de enterarme, y oí que muchos grupos lo usan; los medios de comunicación lo usan mucho. Muchos militares lo usan. Y creo que con éxito, pero a veces alguien puede acceder a esas cosas”.

Los dispositivos móviles infectados con spyware pueden permitir que los hackers lean mensajes, incluso en Signal, según James Lewis, vicepresidente sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Uno de los secretos del espionaje, añadió Lewis, es que la gente tiende a ser perezosa y a tomar atajos. “Así es como se les ataca”, dijo.

“La gente te dirá que es seguro usar Signal, pero si estás en la Casa Blanca o el Departamento de Defensa, tienes mejores opciones”, dijo Lewis.

Los funcionarios de seguridad nacional e inteligencia deben utilizar dispositivos seguros proporcionados por el gobierno para las comunicaciones que involucran información clasificada. Normalmente, estas conversaciones solo involucran a personas con las autorizaciones de seguridad correspondientes y se llevan a cabo en una instalación de información compartimentada sensible (SCIF), que bloquea cualquier interferencia electrónica o celular externa para monitorear y controlar el acceso.

El gobierno estadounidense utiliza sus propios sistemas independientes para compartir información confidencial, especialmente sobre posibles operaciones militares u otras acciones encubiertas. Estas plataformas incluyen SIPRNET, una red para compartir secretos entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.

En el Departamento de Defensa, las normas prohíben específicamente el acceso a información confidencial de las plataformas de mensajería social. Las directrices publicadas por el Pentágono en octubre de 2023 enfatizaron que dichas aplicaciones “NO estaban autorizadas a acceder, transmitir ni procesar información no pública del Departamento de Defensa. Esto incluye, entre otras, aplicaciones de mensajería, juegos y redes sociales".

El revuelo ha puesto en evidencia a Signal, un antiguo bastión de disidentes gubernamentales y periodistas de investigación. La aplicación, con menos de 100 millones de usuarios activos, es un actor relativamente pequeño en la industria de la mensajería en comparación con plataformas como WhatsApp y sus dos mil millones de usuarios.

Parte del atractivo de Signal reside en que está gestionada por una organización sin fines de lucro, que depende en parte de las contribuciones de los usuarios, y se ha posicionado como una alternativa a otras aplicaciones de mensajería que recopilan datos de los usuarios con fines publicitarios y lucrativos. El cofundador de WhatsApp, Brian Acton, invirtió 50 millones de dólares en 2018 para crear la organización sin fines de lucro Signal Technology Foundation junto con Marlinspike. Otros patrocinadores incluyen al cofundador de Twitter, Jack Dorsey, quien ha declarado que donará un millón de dólares al año para mantener el servicio en funcionamiento.

Trump sale en defensa de su gabinete

El martes, Trump intentó defender a los funcionarios involucrados y afirmó que el percance fue “el único fallo técnico en dos meses”. También expresó su apoyo a Waltz, quien aparentemente incluyó a Goldberg en el chat de Signal, según The Atlantic. Gabbard afirmó que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca estaba revisando “todos los aspectos” del incidente.

El senador republicano Kevin Cramer, de Dakota del Norte y aliado de Trump, calificó el error como una vergüenza. Aseguró que usa Signal para comunicaciones sensibles, pero no para información clasificada.

“No sé si rodará o tendrá que rodar una cabeza todavía, pero esta tiene que ser la última vez que ocurra algo tan grande y tonto”, dijo Cramer a los periodistas.