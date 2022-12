No es Día de los Inocentes: Exbanquero felizmente casado ayuda a otros a divorciarse

Un ejecutivo jubilado de Wall Street que ha estado felizmente casado durante 25 años, creó un sitio web que espera se convierta en uno de los destinos principales para las personas que atraviesan divorcios y rupturas.

Phil Yagoda, quien pasó más de dos décadas en Wall Street, incluido un período como director gerente en Deutsche Bank, lanzó en diciembre la plataforma The Exit con contenido centrado en lo que las parejas pueden esperar encontrar emocional y financieramente durante un divorcio y con herramientas para navegar los giros y vueltas a menudo dolorosos. Los visitantes del sitio pueden encontrar artículos sobre todo, desde hacer un plan de ruptura hasta administrar las finanzas después de una separación y abrazar la nueva soltería.

“Somos como el WebMD, un lugar al que acudir para buscar la mayor cantidad de información”, dijo Yagoda, de 50 años.

Su entrada al mercado se produce luego de un repunte en las tensiones maritales relacionadas con los confinamientos pandémicos, aunque los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos muestran una disminución a más largo plazo de las tasas de divorcio y matrimonio. En 2020, aproximadamente dos de cada mil personas se divorciaron en Estados Unidos, la mitad de la tasa del año 2000. Las tasas de matrimonio también se han desplomado, a alrededor de cinco por mil en 2020, de ocho por mil en 2000.

Si bien esos números pueden sugerir una reducción del mercado de información sobre cómo superar un divorcio, Yagoda ve una oportunidad. Él sospecha que el descenso de las tasas de matrimonio podría reflejar la desilusión entre los solteros que han visto a amigos y familiares pasar por dolorosas separaciones, por lo que cualquier cosa que pueda hacer para facilitar el proceso podría mejorar la percepción de la institución y conducir a más matrimonios, dijo.

“Si conseguimos que la situación mejore, que las personas estén mejor informadas y comprendan mejor en qué se están metiendo, entonces, con suerte, eso cambiará el rumbo”, dijo Yagoda.

Yagoda utiliza escritores independientes para crear el contenido de su sitio, que incluye artículos como Por qué el divorcio es más difícil para los hombres que para las mujeres y Cómo averiguar si su futuro ex le está ocultando dinero. Por ahora, la gran mayoría de los autores en el sitio parecen ser mujeres blancas. Yagoda dice que ha encargado artículos a personas de color que aún no se han publicado.

“Quería que fuera lo más inclusivo y abierto posible, y siempre vamos a tratar de mejorar”, dijo Yagoda.

Existe un gran apetito por obtener información sobre el divorcio, según Emily Pollock, abogada de derecho familiar de Kasowitz Benson Torres LLP en Nueva York, quien coescribió el libro 4 Things Every Woman Business Owner Should Know About Divorce.

Leer sobre las experiencias de otros podría ayudar a las personas que están pasando por una división a darse cuenta de que “no están solos en lo que enfrentan”, dijo Pollock. Si bien los sitios informativos pueden ser muy útiles para identificar los problemas que probablemente surjan en el curso de un divorcio, señaló que para un asesoramiento financiero o legal serio, las personas aún necesitan contratar profesionales como abogados, terapeutas o contadores.

“Puede ser peligroso, al igual que con cualquier problema que identificamos e investigamos en internet, confiar en la información que obtienes de alguien que no sabe nada sobre tus circunstancias”, dijo.

Si bien The Exit no ofrece servicios más allá de sus artículos para las personas que se divorcian, Yagoda dijo que su sitio web tiene un acuerdo con Divorce.com para referir a los lectores interesados en procedimientos con profesionales. Actualmente, Yagoda dijo que está autofinanciando el sitio, pero está en conversaciones con posibles patrocinadores, a quienes se negó a identificar.

Yagoda reconoció que puede parecer un poco extraño que un hombre casado que nunca se ha divorciado lance un sitio centrado en el tema, pero dice que sabía que era necesario después de ver a amigos y familiares pasar por dolorosas separaciones.

“Al final del día, no es necesario tener el corazón roto, para intentar reparar otro”, dijo.