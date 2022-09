Nueva York demanda a Donald Trump por valuaciones de activos ‘fraudulentas’

Donald Trump y tres de sus hijos fueron demandados por presuntamente inflar el valor de los activos de su compañía de bienes raíces, la culminación de una investigación de años por parte del fiscal general de Nueva York sobre el expresidente.

La procuradora general Letitia James presentó una demanda el miércoles en la corte estatal de Nueva York, nombrando a Trump, la Organización Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump, quienes son altos ejecutivos de la compañía. James busca sanciones, incluida una prohibición permanente de que los cuatro Trump administren empresas en Nueva York, su estado natal.

“Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, engañándonos así a todos”, dijo James en una conferencia de prensa.

Su demanda es la amenaza legal más reciente para Trump mientras sopesa otra candidatura a la presidencia en 2024. Trump ya enfrenta una investigación penal federal por su manejo de documentos clasificados que los agentes del FBI recuperaron de su casa en Florida Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia también continúa investigando sus acciones antes del asalto al Capitolio del 6 de enero.

James dijo que Trump y su compañía de 2011 a 2021 inflaron el valor de numerosas propiedades, incluido un rascacielos en el Bajo Manhattan, su ático en la Quinta Avenida y Mar-a-Lago, para obtener condiciones de préstamo más favorables, seguros más baratos y facturas de impuestos más bajas. y otros “increíbles beneficios financieros”.

‘Cacería de brujas’

Además de prohibir que Trump y sus hijos se desempeñen como funcionarios y directores corporativos, James busca 250 millones de dólares en devolución y cancelación de certificados corporativos a cualquier empresa controlada por Trump que se benefició del supuesto esquema. Eso impediría efectivamente que cualquiera de esas empresas hiciera negocios en Nueva York, dijo.

Trump dijo en su sitio de redes sociales, Truth Social, que la demanda era “otra cacería de brujas” por parte de James, quien dijo que “está pasando todo su tiempo luchando por bancos y compañías de seguros muy poderosos y bien representados, a quienes se les pagó en su totalidad, ganó mucho dinero y nunca tuvo una queja sobre mí, en lugar de luchar contra el asesinato y el crimen violento, que está matando al estado de Nueva York”.

Su abogada, Alina Habba, dijo en un comunicado que la demanda de James fue motivada por la política y no por la ley. “Está muy claro que la oficina del fiscal general se ha excedido en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito”, dijo. “Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad descontrolado, y esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin fundamento del fiscal general”.

Alan Futerfas, abogado de la Organización Trump, no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios sobre la demanda de James. Ronald Fischetti, abogado de Trump, no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios.

Aunque su caso es civil, James dijo que creía que su investigación había descubierto la responsabilidad penal federal y había remitido el asunto a los fiscales federales de Manhattan y al Servicio de Impuestos Internos. La oficina del fiscal federal de Manhattan se negó a comentar, y el IRS dijo que no confirma la existencia de investigaciones hasta que los documentos aparecen en los expedientes judiciales.

Sarah Krissoff, exfiscal federal de Manhattan que ahora ejerce en forma privada, calificó la denuncia de James como “una hoja de ruta increíblemente detallada de este presunto fraude” y dijo que “desde el punto de vista de un fiscal, parece que han hecho el trabajo que deben hacer. aquí, muy metódicamente, para construir este caso”.

El caso de James llega justo antes de que la Organización Trump vaya a juicio por cargos penales de fraude fiscal el próximo mes. El antiguo director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, quien se declaró culpable de cargos similares en agosto, accedió a testificar para la acusación como parte de un trato con el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

Weisselberg y otros altos ejecutivos de la Organización Trump también fueron nombrados en la demanda del miércoles de James, y ella busca que se le prohíba desempeñarse como funcionario de la empresa. Nicholas Gravante, abogado de Weisselberg, se negó a comentar sobre la demanda de James.

Trump ha negado las acusaciones en su contra y argumentó durante mucho tiempo que las investigaciones civiles y penales de Nueva York tenían motivaciones políticas. Como la mayoría de los funcionarios electos del estado, James y Bragg son demócratas. El expresidente demandó a James en un tribunal federal, alegando que su investigación de " acoso y extralimitación " estaba contaminada por su animadversión política hacia él. Un juez desestimó su caso en mayo.

James dijo que comenzó la investigación después de que Michael Cohen, abogado y mediador de Trump desde hace mucho tiempo, testificó ante el Congreso en 2019 que la Organización Trump manipulaba regularmente las valoraciones de activos para obtener préstamos favorables o beneficios fiscales. Su oficina revisó cientos de miles de registros de la Organización Trump y entrevistó a numerosos empleados y abogados involucrados en las valoraciones de activos de la empresa para construir su caso.

Trump luchó durante mucho tiempo contra las citaciones en el caso, y mucha información sobre la investigación de James surgió por primera vez cuando él y su compañía intentaron evitar entregar documentos o brindar testimonio. En una moción de enero que buscaba una orden judicial que obligara a Trump a cumplir con sus citaciones, James dio un avance detallado de sus hallazgos preliminares y dijo que su oficina había descubierto ejemplos " significativos " de valoraciones “fraudulentas o engañosas”.

Entre otras cosas, las presentaciones financieras de Trump tienen “hechos objetivos tergiversados, como el tamaño del penthouse de la Torre Trump del Sr. Trump” y “activos clasificados erróneamente fuera del control del Sr. Trump o de la Organización Trump como ‘efectivo’, exagerando así su liquidez”, dijo James. en Enero. Ella dijo que las valoraciones engañosas ayudaron a Trump a obtener mejores términos en préstamos, cobertura de seguros y deducciones de impuestos.

En su demanda, James señaló que Mar-a-Lago estaba valorado en hasta $ 739 millones según la representación de Trump de que no tenía restricciones y que podía desarrollarse y venderse. Al mismo tiempo, “Sr. El propio Trump firmó escrituras donando sus derechos de desarrollo residencial y restringiendo drásticamente los cambios en la propiedad”, dijo James.

Presagiando las sospechas del Departamento de Justicia en la investigación de Mar-a-Lago, los abogados de James pensaron que Trump estaba ocultando documentos incluso después de que sus abogados dijeron que cumplió con sus citaciones.

El expresidente fue declarado en desacato al tribunal en abril y multado con 10 mil dólares por día como parte de la investigación de James, después de que no respondió adecuadamente a una citación relacionada por documentos y registros en su posesión personal.

Trump finalmente resolvió el fallo de desacato después de que los empleados firmaron declaraciones juradas que atestiguan sus esfuerzos por recuperar documentos y acumularon 110 mil dólares en multas. Desde entonces, algunos comentaristas han cuestionado la validez de esas representaciones a la luz de declaraciones similares de los abogados de Trump de que todos los documentos clasificados fueron devueltos al gobierno.

El expresidente también luchó durante mucho tiempo contra responder a las preguntas de James bajo juramento. Después de perder una apelación, finalmente se sentó para una deposición en agosto, pero afirmó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y no respondió a ninguna pregunta más que para confirmar su nombre.

Eric Trump, el hijo del expresidente y vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, fue depuesto por investigadores estatales en 2020 después de pelear en la corte para retrasar el interrogatorio. También invocó la Quinta Enmienda más de 500 veces durante seis horas.

Apelar a la Quinta conlleva riesgos para los Trump, especialmente porque el caso de James es civil y no penal. El hecho de que un acusado criminal no testifique no se puede usar en su contra, pero los miembros del jurado en un caso civil pueden sacar una inferencia negativa sobre la negativa de alguien a responder preguntas.

Al igual que con las investigaciones de Mar-a-Lago y del 6 de enero, los republicanos del Congreso se apresuraron a defender a Trump y calificaron la demanda de Nueva York como política antes de las elecciones intermedias de noviembre. Elise Stefanik de Nueva York, la republicana número 3 en la Cámara, dijo que James “ha estado en una misión anti-Trump trastornada desde que se convirtió en fiscal general”.

Esta no es la primera vez que James se enfoca en los negocios de Trump. Supervisó la resolución de un caso que acusaba a Trump y sus hijos adultos de malversar los fondos donados a la fundación benéfica de la familia. Se ordenó el cierre de esa fundación y los Trump pagaron 2 millones de dólares en daños.