Compra de refinería Deer Park puede costarle a Pemex 1,000 mdd extras

Petróleos Mexicanos (Pemex) podría terminar gastando alrededor de 1,600 millones de dólares (mdd) para hacerse de la refinería Deer Park de Royal Dutch Shell Plc, más del doble del precio anunciado en mayo, incluso cuando sus finanzas son tan pésimas que el Gobierno federal inyecta miles de millones de dólares en la petrolera estatal.

Pemex ha solicitado alrededor de 1,600 mdd para adquirir la refinería en Houston, incluida una capitalización del Fondo Nacional de Infraestructura y un préstamo puente de bancos comerciales, según documentos de Pemex vistos por Bloomberg.

Los fondos se utilizarán para pagar más de mil mdd de la deuda de la refinería, una parte del acuerdo que no estaba claro cuando se anunció por primera vez.

Pemex y Shell no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios.

La compra de Deer Park aseguraría suministros críticos de combustible en Estados Unidos, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca aumentar el control estatal de los mercados energéticos del país y expandir su capacidad de refinación.

El acuerdo también se produce cuando Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, recibe una inyección de capital de 3,500 mdd del Gobierno con el objetivo de reducir su carga de deuda de 113 mil mdd.

Pemex había anunciado en mayo que el precio de compra de la refinería era de 596 mdd. Sin embargo, ese monto solo incluía la participación de Shell en la deuda de la empresa conjunta con la unidad comercial de Pemex, PMI, en la que ambos socios tenían una participación del 50 por ciento y no la deuda total de la refinería.

Debido a que Pemex no cotiza en bolsa, no está obligada a revelar detalles de sus acuerdos. El director de la petrolera, Octavio Romero, dijo en mayo que la deuda de la refinería era de aproximadamente 980 mdd, pero no estaba claro si la petrolera planeaba pagarla.

La decisión de comprar la refinería fue aprobada por Pemex el 3 de noviembre, según un documento de la reunión de su consejo, en el que se redactan los montos.

Además de pagar la deuda para completar la transacción, Pemex también deberá pagar a Shell por activos tales como inventarios, según muestran los documentos.

En un comunicado de Pemex al momento del anuncio, la empresa señaló que el costo de los inventarios, incluidos los insumos de la refinería y la mercancía a la venta, era un “monto adicional” que “se pagará al vendedor al cierre y se basará en volúmenes y precios vigentes en el mercado”.

Deer Park ha acumulado casi 380 mdd en pérdidas netas en lo que va del año, según uno de los documentos.

Bloomberg informó anteriormente que el cierre forzoso de Deer Park durante la congelación de Texas a mediados de febrero y la volatilidad del mercado durante la pandemia la llevaron a registrar pérdidas de alrededor de 360 mdd hasta julio.

Pemex está comprando una refinería en EU que perdió 360 mdd este año. Los costos adicionales ejercerán aún más presión sobre sus finanzas y las arcas de México, y la compra dependerá en gran medida de fondos federales.

La deuda de Pemex ahora supera 113 mil mdd, más que cualquier otra compañía petrolera en el mundo, y carece de una estrategia clara para revertir las caídas de producción a largo plazo.

Es probable que la adquisición de la refinería de Deer Park se cierre a fines de 2021, mientras que el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos aún está revisando la venta, de acuerdo con un comunicado de Shell del 30 de noviembre.