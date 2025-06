El Nobel que alerta sobre el rumbo económico de México

El coautor de Por qué fracasan los países se reunió con Bloomberg Businessweek México durante la Convención Nacional Bancaria para reafirmar la vigencia de su trabajo sobre el papel crucial de las instituciones en el desarrollo económico. Así como en su libro, coescrito con Daron Acemoglu, utilizó la frontera política entre las ciudades de Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, como ejemplo de esa diferencia institucional, hoy advierte que las instituciones necesitan muros más sólidos para protegerse de los impulsos autoritarios de algunos gobernantes.

① Hay un auge del populismo con gobiernos que buscan ejercer mayor control sobre las instituciones, amenazándolas y debilitándolas. Estos cambios podrían abrir la puerta a un viraje: de instituciones inclusivas a extractivas. ¿Le preocupa esa tendencia o considera que aún existen contrapesos suficientes?

Por supuesto que hay preocupación. Estamos ante una reacción mundial contra la globalización. Durante décadas vivimos una era de integración comercial y económica, e incluso de movilidad humana. Hoy, Estados Unidos está a punto de alcanzar un récord histórico de ciudadanos nacidos en otro país, más que en el siglo XIX. Todo ese proceso ha generado tensiones sociales y económicas, lo que ha motivado una revisión crítica de las instituciones que hicieron posible esa globalización. Pero creo que lo importante es cambiar las instituciones o adecuarlas, porque sin ellas corres el peligro de destruirlo todo. En EU, me preocupa el intento de reducir el tamaño de muchas instituciones públicas. Me preocupa la falta de voluntad para acatar decisiones judiciales, así como el antagonismo hacia las instituciones académicas y científicas. Sé que hay motivos muy distintos detrás, pero me preocupa.

② En las últimas décadas, México creó algunas instituciones para regular, ganar autonomía y reducir la centralización; pero en años recientes ha habido cierto retroceso. ¿Cree que esto tendrá repercusiones?

Es pronto para saber si necesitamos replantear esa imagen de Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora. México ha luchado en los últimos 25 años por construir instituciones inclusivas, y aún está en ese camino, aunque no sabemos si lo conseguirá. En EU, las instituciones han tenido un estupendo desempeño en innovación, en innovación pionera, pero no han creado prosperidad compartida en los últimos 40 o 50 años, y eso ha generado tensiones. El presidente Trump es en realidad un síntoma de esos problemas subyacentes, de la incapacidad de crear prosperidad compartida. Así que sí hay un problema institucional. No son lo suficientemente inclusivas. No digo que sean perfectas; claramente, no lo son. Pero siento que falta una agenda concreta para llevar eso a cabo.

③ ¿El mensaje para el sector financiero, empresarial e inversionista es que deben construir una economía más inclusiva, más allá del tamaño o control?

En la historia mundial no hay un solo ejemplo de crecimiento económico exitoso o transición económica exitosa sin un dinámico sector privado. Es el sector privado el que genera empleos, oportunidades, innovación y mercados. El sector privado hace lo que tiene que hacer y el gobierno debe hacer lo que haga falta para ayudar a que prospere el sector privado e incluir a todos en esa prosperidad. Creo que lo que ocurre en México es que ha habido un cambio político con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, que ha sido positivo. La gente se siente representada. Pero si el país quiere prosperar, necesita del sector privado. Este debe demostrar que parte de la solución: generar empleos bien pagados, movilidad social e impulsar la economía. Eso no lo hará el gobierno solo.

④ En su libro menciona a los grandes grupos empresariales que dominan la economía mexicana. Pese a nuevas regulaciones, poco ha cambiado.

Sí, pero ese es el papel del gobierno, es el papel del Estado. El Estado tiene un rol que desempeñar, tiene que mantener nivelado el campo de juego, promover la competencia, promover la entrada. Ese es el papel del gobierno y el gobierno debe entenderlo.

⑤¿Qué recomendación le daría al gobierno de Claudia Sheinbaum?

Lo que ha sucedido en México durante las últimas dos administraciones es fantástico desde el punto de vista de la representatividad, de avanzar hacia un México más inclusivo. Eso es clave para liberar su potencial económico. Pero el gobierno debe entender que todos van en el mismo barco, todos los mexicanos están juntos en esto, y el sector privado debe ser una parte fundamental para alcanzar una sociedad económicamente próspera.

