Ropa con blockchain, una idea que busca generar valor para compradores y vendedores

Para Iddris Sandu la ropa no solo sirve para abrigarnos o estar al último grito de la moda. El emprendedor quiere construir un ecosistema para rastrear el origen, la propiedad y el valor en tiempo real de cada prenda. Su novel marca LNQ incluye una sudadera, un suéter y unos zuecos que incorporan un chip, y según él esta tecnología permitiría crear nuevos servicios digitales.

Sandu es el fundador de Spatial Labs, una empresa de infraestructura de software centrada en herramientas web3. Con sede en Marina del Rey, California, la compañía recaudó 4 millones de dólares de financiamiento presemilla del fondo de capital riesgo de Jay-Z, Marcy Venture Partners, y prepara una ronda de fondeo Serie A. Sin embargo, no está claro si existe una demanda para los productos que la empresa está creando, advierte Campbell Harvey, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke, toda vez que los teléfonos y los relojes inteligentes ya facilitan que las personas realicen compras y accedan a eventos. “Todo el mundo quiere usar la palabra web3″, dice Harvey. “En términos de mi manual de un negocio exitoso en el área, primero evalúo si hay un problema. Luego sopeso si la mejor manera de resolver este problema es con la tecnología blockchain.

En esta entrevista Sandu plantea su idea. La conversación ha sido editada por razones de claridad y extensión.

¿Cuál es el problema que estás tratando de resolver?

Sentimos que estamos simplificando y autenticando productos para los consumidores, y también permitiendo que las marcas y los creadores capten ventas postsecundarias a través de “regalías” ganadas en un artículo.

¿Por qué centrarse en los activos físicos?

El problema es que hoy en día los creadores no están protegidos de la misma manera que la web tiene licencias para proteger a las personas en línea. Las personas no están protegidas cuando venden productos físicos. No hay forma de que puedan saber quién está comprando sus artículos ni a qué precio se están vendiendo. Lo que nosotros hacemos es brindar a las personas y las marcas la capacidad de saber dónde se venden sus artículos, así como capturar algunas de esas ventas que normalmente ya no les generan dinero.

Nuestra solución permite que el consumidor tradicional piense en todos sus productos cotidianos, no solo en la ropa, sino en los diferentes objetos que compra a lo largo del día. Imaginamos a alguien yendo a una tienda de segunda mano, el chip de los artículos le dirá quién fue el dueño de esa pieza, qué recorrido tuvo, y aumentará el valor de ese artículo con el tiempo. Lo disecciona de una manera muy simple y desmitifica toda la especulación en torno a los NFT o tokens no fungibles.

¿A qué público quieres llegar?

Es el consumidor que realmente quiere sumergirse en el mundo del blockchain, pero está confundido con todas las conversaciones sobre los NFT. La mayoría de las personas que hoy poseen NFT solo pueden tenerlos para poder presumir. Los objetos que posees en el mundo real tienen una utilidad fija, lo que significa que incluso si no tuvieran un valor digital, o incluso si las personas no estuvieran dispuestas a pagar por ese artículo, aún tendría una función.

¿Por qué empezar con la ropa?

La moda es solo nuestra puerta de entrada a lo que creemos que es el futuro: el metaverso de las cosas. Estás acostumbrado a comprar ropa todo el tiempo, pero imagina si tu ropa ahora pudiera generar riqueza para ti y aumentar su valor en función de las interacciones que has tenido e incluso de las personas que han adquirido ese artículo antes que tú. Todo eso se puede verificar en la cadena de bloques. Te serviría para saber quién fue el propietario, podrías usarlo para pagar cosas o acceder a eventos. Incluso si decidieras no usar el ecosistema LNQ en absoluto, la prenda siempre podría darte esa función básica de su utilidad fija.

¿Qué ofrece LNQ a las marcas?

Hoy en día, cuando compras un producto en la tienda, la única forma en que las marcas recopilan datos y se conectan contigo es a través de tu correo electrónico. LNQ One Chip brinda a las marcas la posibilidad de ver el desempeño de sus productos en tiempo real, utilizando tecnología de chip. También les damos la oportunidad de capturar las ventas postsecundarias de un artículo, independientemente de dónde se venda o dónde termine. Ofrecemos una serie de puntos de datos sobre la segmentación de usuarios e introducimos un nuevo modelo de regalías para marcas y consumidores dentro de los productos físicos. También nos asociamos con varias marcas de belleza que están pensando en cómo pueden usar la tecnología para crear experiencias únicas para sus clientes.

Lee aquí la versión más reciente de Bloomberg Businessweek México: