¿Hay una aplicación blockchain para todo?

Cuando Maria-Eugenia Valle necesitaba mostrar un comprobante de vacunación para asistir a un concierto de folk-pop en Bogotá, en septiembre, sacó su teléfono y abrió su aplicación VitalPass, que usa tecnología blockchain para generar un código QR que permite verificar el estado del usuario.

El pasaporte digital es más confiable que una tarjeta de vacunación de papel, que podría ser fácilmente falsificada, dice la joven de 22 años. “Puedes confiar más en él, porque tiene algo con blockchain detrás”.

Blockchain es mejor conocido por admitir criptomonedas como bitcóin, pero las versiones de la tecnología se están abriendo camino en muchas facetas de la vida diaria, desde pasaportes de vacunas hasta finanzas, juegos y pagos transfronterizos.

Se proyecta que el mercado de tecnología y servicios blockchain crezca a 67 mil 400 millones de dólares para el año 2026, desde los 4 mil 900 millones de dólares de este año, según la empresa investigadora MarketsandMarkets.

En su forma más simplesimple, blockchain es una base de datos compartida donde la información digital se registra y almacena en “bloques” que son inalterables, lo que hace que los datos de la cadena sean seguros y verificables. El código de software permite que la cadena de bloques adopte algunas funcionalidades de un banco o un juego sin ninguna participación humana. Una vez que un desarrollador escribe un programa, “el código seguirá funcionando y ejecutándose indefinidamente”, dice Ali Yahya, quien es socio general de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

Muchas de estas nuevas aplicaciones residen en cadenas de bloques públicas descentralizadas, que están abiertas a todos y no están controladas por ninguna persona o grupo. Los datos de VitalPass viven en un libro de contabilidad digital abierto llamado Algorand. En las cadenas de bloques públicas, cualquiera puede ayudar a verificar las transacciones de la red. Aquí hay algunas áreas clave en las que blockchain está haciendo avances:

Finanzas descentralizadas (DeFi)

Aproximadamente, mil 700 millones de personas en el mundo están excluidas de las instituciones financieras tradicionales, según el Banco Mundial. Las aplicaciones DeFi que se ejecutan a través de software que viven en cadenas de bloques y están abiertas para cualquier persona con conexión a Internet. Estas alternativas ofrecen cuentas que devengan intereses por monedas digitales. Los usuarios han invertido más de 110 mil mdd en estos productos, frente a los 21 mil millones de hace un año, según DeFi Pulse. Dicho esto, participar en DeFi conlleva muchos riesgos: no hay un banco que lo tome de la mano y abundan los estafadores. Eso podría cambiar a medida que los reguladores federales refuercen la supervisión para eliminar el lavado de dinero y el fraude.

Juegos de azar

Una frustración entre los jugadores es que no pueden llevar sus espadas o personajes de un juego a otro y, a veces, no pueden vender fácilmente las armas que ganan o compran. Blockchain brinda a los jugadores la oportunidad de beneficiarse de sus habilidades. Algunas personas en los países en desarrollo dicen que estos juegos para ganar dinero ya se han conver-tido en su principal fuente de ingresos.

Pagos comerciales y transfronterizos

Las personas que envían fondos desde EU a familiares en el extranjero se han acostumbrado a usar a intermediarios como Western Union Co. Eso está cambiando. En octubre, la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., inició un programa piloto para que los consumidores de EU y Guatemala envíen dinero de forma gratuita. La base del servicio es Paxos Trust Co., cuya moneda se ejecuta en la cadena de bloques Ethereum y cuyo valor no cambia mucho de un día a otro. También se espera que la infraestructura blockchain haga que la liquidación de pagos y transacciones comerciales sea más rápida y barata.

Consulta aquí nuestra última edición: