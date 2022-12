Game Changer: Kristen Dávila

Su amor por la litertura, el cine y la ficción empezó desde niña con Harry Potter. Hoy, la guionista Kristen Dávila es uno de los talentos mexicoamericanos del séptimo arte que tiene presencia internacional y al que no hay que perderle la pista.

En la última entrega de Premios Oscar, Kristen estuvo muy cerca de obtener el galardón por Mejor Cortometraje por su película Please Hold, en donde la sátira y la crítica social en un supuesto mundo futurístico y distópico retratan una constante en la realidad de millones de latinos en Estados Unidos: la justicia y los derechos humanos no aplican igual para todos; menos si eres migrante, tienes pocos recursos económicos o tus rasgos no son los de una persona caucásica.

En el corto de 19 minutos, Mateo Torres, un joven latino de clase trabajadora, es arrestado por error por un dron-policía y llevado a una cárcel privada donde todo está automatizado y es controlado por máquinas. Su frustración es evidente cuando se da cuenta que no hay ningún ser humano que lo pueda atender y, mucho menos, ayudar. “Quiero hablar con un ser humano. ¡Por favor, un ser humano!”, pide Mateo. “¡Lo siento, no entendí eso! Por favor, intente de nuevo”, le contesta un sonriente ícono animado de corbata y lentes, en forma de balanza de la justicia, desde una fría pantalla de televisión.

Cualquier parecido con un sistema de justicia inoperante, sin empatía ni sensibilidad humana, en tiempos donde el trabajo a distancia y los servicios automatizados ganan cada vez más terreno, es mera coincidencia. “Mientras echa humo en un infierno de pantallas táctiles y voces incorpóreas, la directora mexicoamericana KD Dávila ofrece una sátira sorprendentemente inteligente del sistema penitenciario privatizado y la evasión de la justicia”, escribió The New York Times sobre el filme.

Please Hold (2020) también ha sido nominado y reconocido en los festivales de cine de Florida, Portland y Guadalajara, entre otros.

La familia de KD, como también llaman a Kristen, es oriunda de Los Ángeles; ella estudió Escritura Creativa en la Universidad de Princeton y luego hizo una Maestría en Bellas Artes en Escritura para Cine y Televisión en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad el Sur de California.

Su carrera ha sido impulsada a través de distintas becas, apoyos y premios escolares independientes gracias a su talento narrativo.

Otro cortometraje que también escribió, Emergency (2017), fue galardonado en el Festival de Cine de Sundance 2018 y nominado por otra decena de festivales de cine en Estados Unidos.

“El corto se enfoca en el racismo que se vive en Estados Unidos al seguir a un grupo conformado por estudiantes universitarios negros y latinos que se enfrentan a una emergencia inusual y debaten los pros y contras de llamar a la Policía”, señalan reseñas en medios.

Tan bien le fue al proyecto que se convirtió en película, la cual se estrenó a principios de este año y ya puede ser vista en Amazon Prime Video.

Este proyecto es una comedia de errores, pero también es una película de suspenso y horror basada en hechos reales y con algunos elementos de ficción, ha dicho la guionista en entrevistas.

