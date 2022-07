Game Changer: ¿Quién es Michelle Garza Cervera, la nueva joya del cine en México?

México tiene un nuevo talento en el cine: Michelle Garza Cervera. Con su ópera prima, “Huesera”, la egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México no solo ganó un premio sino dos en el Festival Internacional de cine de Tribeca de Nueva York, el pasado mes de junio.

La joven de 34 años obtuvo el Premio a la Mejor Nueva Dirección Narrativa y el Premio Nora Ephron, que reconoce a directoras y guionistas “con una voz distinta” y que encarnan el espíritu y la visión de la famosa directora, periodista, ensayista y dramaturga de Estados Unidos fallecida en 2012.

“Huesera” aún no se estrena en México, posiblemente esto sea hasta finales de 2022, pero con solo ver el tráiler y leer un poco sobre Garza Cervera te darás cuenta de que se trata de una cineasta con una visión original y fresca, arriesgada, talentosa y poco común en México.

El género de Garza Cervera es el cine de horror. “Huesera” cuenta la historia de una mujer embarazada desde la ficción del horror psicológico y el suspenso, lo que promete una narrativa muy distinta al tema de las maternidades y el romanticismo con el que se suelen abordar.

En el tráiler, la protagonista, Valeria, expresa al principio su alegría y la esperanza que le da saberse embarazada. Pero enseguida la historia se torna oscura y empieza a develar otros sentimientos: miedo, dolor, angustia e incertidumbre. También presentes en el embarazo, pero de los que se suele hablar poco.

Además de retratar la presión social y algunos de los tabús que viven las mujeres sobre el tema.

“¡Felicidades! Ya se te estaba pasando el tren”, le dice una mujer a Valeria.

“Lo que te está pasando es de lo más normal. Cuando una se convierte en mamá siente que se está partiendo en dos. ¡Y espérate al parto! Literal: sientes que se te parten los huesos”, le cuenta otra.

En ese sentido, “Huesera” promete no solo ser una película de suspenso original sino también un posicionamiento político de una cineasta feminista que procuró un trabajo con perspectiva de género no solo en la elaboración del guión y la dirección sino también en la producción, pues es una película hecha mayoritariamente por mujeres.

La coguionista, la protagonista, la productora y la directora de fotografía, entre otras colaboradoras, forman parte de la producción de este proyecto iniciado desde 2017 con apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y cuya inspiración fueron la propia madre y una de las abuelas de Garza Cervera.

“(Empecé el guión) en la temporada en la que perdí a mi mamá. El tema de la maternidad está en el día a día, seas o no mamá. A veces (eso) puede volverse un poco horrorífico. Para mí fue la semilla. Me empecé a cuestionar mucho la vida de mi propia madre y de mí misma. Me inspiré mucho en una de mis abuelas”, contó en Cine Adictos MX.

“(Es una) película que explora lo horrible y, a la vez, (lo) hermoso que puede ser el enfrentarse con una misma”, publicó en sus redes sociales.

Por ahora, el filme se encuentra en festivales internacionales de Suiza y de Corea, pero se espera que pronto pueda ser visto en plataformas de streeming.

Garza Cervera, ganadora de la beca Chevening (Reino Unido), ya cuenta con varios cortometrajes en su trayectoria como cineasta y por ahora tiene al menos cuatro proyectos en puerta: “Marea alta”, un thriller policiaco; “La Tirana”, sobre el lado oscuro de la salsa; “Ese verano en la oscuridad”, una adaptación de una novela argentina ambientada en la crisis económica de los años 90 en México, y “Paralizada”, sobre la relación de una abuela con su nieta, también de horror y ciencia ficción.

