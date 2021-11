Cómo estudiar las vidas de otros puede sacudir tu rutina

¿El trabajo te exige pasar mucho tiempo frente a la pantalla? El policía retirado Mark Fenton sabe bien cómo es eso: dejó las sirenas, las esposas y los villanos por una carrera como investigador privado en línea persiguiendo a los malos en internet.

”Lo creas o no, a los criminales les gusta estar en las redes sociales”, dice este exdetective de Vancouver. “Muchos tienen cuentas bajo el nombre de su mascota”. Tip de un profesional: también son proclives a tener a sus cómplices como “amigos” en las redes.

En la década de 1990, Fenton era el raro policía que entendía el mundo del intercambio de archivos en Napster, las direcciones IP y los nombres de dominio. Pronto los colegas comenzaron a pedir su ayuda para rastrear información en línea para sus casos, por lo que tuvo que capacitar a otros agentes y, con el tiempo, asociarse con el Servicio Secreto y el FBI y ayudar a los grandes bancos. En 2015 colgó su placa y se pasó a la investigación privada.

Las empresas son clientes frecuentes porque “quieren hacer su debida diligencia con los socios comerciales antes de celebrar un acuerdo”, dice Fenton, quien busca documentos judiciales, registros de propiedad, perfiles de redes sociales y actas constitutivas para crear una narrativa biográfica. El resto de su tiempo está lleno de casos que van desde estafas amorosas hasta malversación de fondos, lesiones personales y acoso en línea. Como el trabajo a veces puede ser solitario y laborioso, usa estas estrategias para mantenerse optimista y concentrado:

Di no al trabajo que no te guste. Fenton no se ocupa de casos de explotación infantil (“el trabajo es horrible”) y pocas veces acepta investigaciones de personas desaparecidas. “Cuando las personas desaparecen, a menudo no quieren que las encuentren”. Si se da cuenta de que el buscador, típicamente un cónyuge, tiene malas intenciones, sugiere que los hallazgos se mantengan confidenciales.

La actividad mecánica supera obstáculos. En lugar de frustrarse y maldecir cuando se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables para su investigación, Fenton ha aprendido que es mejor ponerse a pintar el garaje o lavar los platos. “Cuando estoy pintando, mi mente puede quedarse completamente en blanco, y es entonces cuando normalmente tengo las mejores ideas”.

Hazte amigo de la persona indicada. ¿No puedes comunicarte con ese ejecutivo o jefe de contratación? Prueba con su amigo. Fenton a veces encuentra amigos a través de conversaciones en línea sobre sospechosos. “Una vez envié un mensaje: ‘Oye, debes tener cuidado. Este tipo es peligroso”, cuenta. La charla con esa persona se alargó un par de meses, luego de lo cual la persona habló con la policía, ayudando a resolver un doble homicidio. “Hacer amistad con la gente abre todo tipo de caminos”, dice.

Los días impredecibles te mantienen concentrado. Un poco de cambio reduce la monotonía de cualquier trabajo. Las asignaciones de Fenton varían desde drogas hasta pandillas y delitos de cuello blanco, y está continuamente sorprendido y satisfecho de los desenlaces que pueden tener los casos.

Estudia. Serás más feliz en tu trabajo si lo consideras una experiencia de aprendizaje. Para Fenton, eso significa aprovechar la constante evolución de internet para descubrir nuevas estrategias de investigación, como métodos para determinar si alguien tiene una cuenta en redes sociales y cuál podría ser su nombre de usuario. “Probablemente dedico más tiempo a la investigación de nuevas técnicas que a la investigación”, dice.

No seas estúpido en línea. Gran parte del éxito de Fenton se debe a la estupidez de los usuarios. “A los empleados de alto nivel de empresas o gobiernos se les pide no estar en las redes sociales. Una vez un hombre estaba organizando estudios bíblicos y publicaba la dirección de su casa, invitando a extraños. Con el puesto que desempeñaba, estaba invitando a la inteligencia extranjera”. Fenton sugiere el uso de aplicaciones de citas y redes sociales, que son más seguras que los navegadores web, y recomienda conocer inmediatamente a los extraños en internet a través del videochat (“los estafadores no hacen chats de video”). Y, en términos generales, aconseja que te mantengas alejado de las redes sociales a menos que tu trabajo lo requiera.

